Video | Me dorezë të verdhë & pa u ngritur fare në këmbë, 21-vjeçari grabit me qetësi dyqanin në Durrës

Shpërndaje







12:44 17/10/2022

Ky është momenti kur ky i ri, i konsideruar nga policia si “grabitës serial”, futet nga një derë e vogël në një dyqan në Durrës. Me një dorezë të verdhë në dorën e majtë, hyn këmba dorazi. Me qetësi i afrohet menjëherë kasës. Megjithatë nuk kursehet me aq. Pa u ngritur në asnjë moment në këmbë, ai merr edhe sende të tjera…

Zyrtarisht, policia tha se bëhet fjalë për të 21-vjeçar me iniciale A. L., banues në Pjezë, i cili u arrestua për veprën penale vjedhja, kryer më shumë se një herë.

E në fakt, policia thotë se ka mundur që të zbardhë plot 15 vjedhje që dyshohet se janë kryer prej tij.

“Nga veprimet hetimore dyshohet se ky shtetas, nga muaji prill deri në muajin tetor të këtij viti, ka vjedhur shuma parash, steka me cigare dhe produkte të ndryshme ushqimore, në 15 subjekte të ndryshme private në qarkun e Durrësit.

Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar mjete të ndryshme, që ky shtetas i përdorte për kryerjen e vjedhjeve. Vijon puna, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, për zbardhjen dhe dokumentimin e rasteve të tjera të vjedhjeve që mund të jenë kryer nga ky shtetas”, thuhet mes të tjerash në njoftimin e Policisë së Durrësit.