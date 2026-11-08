Pamje tronditëse nga sulmi me armë zjarri në Krakov të Polonisë janë publikuar nga mediat e huaja.
Në pamje, shfaqet momenti kur 25-vjeçari ndalon makinën në një kryqëzim.
Fillimisht dukej çdo gjë e qetë, derisa autori nxjerr një armë. Nga dritarja e makinës, i riu qëllon drejt qytetarëve.
Menjëherë, ai qëllon një prej kalimtarëve, i cili bie në tokë. Të shtënat me armë shkaktojnë menjëherë panik, teksa njerëzit largohen me shpejtësi nëpër rrugica.
Ngjarja e rëndë u shënua në Poloni. Si pasojë e sulmit, 6 persona ndërruan jetë. Ndërsa, autori dyshohet se më herët kishte vrarë tre pjesëtarë të familjes në banesë.
Dyshohet se i riu ishte ndikuar nga ideologjia e ekstremit të djathtë.
/tvklan.al