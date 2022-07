Video/ “Momenti nisi tani”, çasti historik që Shqipëria hapi zyrtarisht negociatat me BE-në

12:35 19/07/2022

“Vetë lufta drejt lartësive mjafton për të mbushur zemrën e njeriut. Kjo është gjithashtu arsyeja përse Kamy sugjeron se duhet të imagjinojmë Sizifin të lumtur. Sot unë jam i lumtur, zemrat e njerëzve që përfaqësoj janë të mbushura me lumturi. Asnjëherë nuk e mendoja të gjeja lumturi në këtë ndërtesë. Ato janë të mbushura me një vendosmëri të re për të vazhduar rrokullisjen e gurëve të integrimit europian deri në majën e kodrës dhe ata janë gjithashtu të mbushur me shpresë. Shpresë se për një herë miti dhe politika do të copëtohen. Shpresa se për një herë realiteti i ngjitjes tonë dhe fati i Sizifit do të jetë ndryshe se një ditë do të kemi sukses të arrijmë majën e malit e të mos jemi më të detyruar të rrokullisemi prapa. Ndoshta ka pasur një gjë që miti i Sizifit nuk na e ka thënë kurrë që ai vend në majë të malit quhet shtëpi dhe është vendi ku ne kishim përkitur gjithmonë në Bashkimin Europian, në familjen europiane”.

Me këto fjalë Kryeministri Edi Rama mbylli fjalimin e tij në Bruksel gjatë Konferencës së Parë Ndërqeveritare të Bashkimit Europian me Shqipërinë.

Pjesëmarrësit duartrokitën fjalimin e Kryeministrit të Shqipërisë.

Ndërsa drejtuesi i kësaj konference, ministri i Jashtëm i Çekisë, tha se ky është pikërisht momenti zyrtar i çeljes së negociatave për anëtarësim të Shqipërisë në Bashkimin Europian.

"Momenti nis tani", tha ai, duke shënuar një çast historik për Shqipërinë.