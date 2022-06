Video | Ura shembet teksa e inauguron kryetari i bashkisë në Meksikë

18:30 10/06/2022

Një situatë e pazakontë dhe e rrezikshme ka ndodhur në Meksikë. Kryebashkiaku José Luis Urióstegui do të inaguronte një ure për këmbësorë, por teksa po ecte në të, ajo u shemb. Ura, e ndërtuar me dërrasa dhe zinxhirë metalikë nuk rezistoi ndërkohë që po kalonin kryebashkiaku, gazetarë dhe zyrtarë të tjerë të komunës. Kjo ngjarje është dokumentuar me anë të një video, e cila është shpërndarë në internet dhe është bërë virale.

Në video duket grupi këmbësorësh që rrezohen një lartësi prej 3 metra. Sipas kryebashkiakut, prezenca e gazetarëve dhe zyrtarëve e tejkaloi kapacitetin që mund të mbante ura. Ai është shprehur se disa njerëz që po kalonin kanë kërcyer, ndoshta me qëllim për ta shembur urën dhe kjo vërtetohet me anë të videos.

“Kishte shumë njerëz që po kërcenin në urë. Kjo ishte e paparashikueshme”, tha Urióstegui.

Ka pasur edhe të lënduar të tjerë nga kjo ngjarje dramatike siç ishin anëtarë të Këshillit, dy zyrtarë dhe një gazetar lokal. Ata janë transportuar me barela për në spital për mjekimet specifike të nevojshme.

Kryebashkiaku ka deklaruar se asnjëri prej të lënduarve nuk ka probleme serioze, por rastet më të rënda përfshijnë thyerje të kockave ose goditje të lehta në kokë. Urióstegui u dërgua vetë në spital dhe konfirmoi se kishte dëmtime të lehta./tvklan.al