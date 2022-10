Video virale/ Presidenti i SHBA i pëshpërit në vesh adoleshentes: Asnjë lidhje serioze deri në 30 vjeç

09:29 16/10/2022

Një video me Presidentin amerikan Joe Biden është bërë virale në rrjetet sociale. Në këtë video, duket Biden që i pëshpërit në vesh një vajze adoleshente, duke i thënë: “Dëgjo, një gjë është shumë e rëndësishme që ua kam thënë vajzave dhe mbesave të mia. Asnjë lidhje serioze deri në moshën 30-vjeçare”.

President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI