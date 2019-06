Vidhte me dhunë varëse floriri, kapet i riu (Video)

Një i riu është vënë në pranga nga policia, pasi në kohë dhe vende të ndryshme realizonte vjedhje të varëseve të floririt nga qafa të shtetaseve në qytetin e Elbasanit. Në pranga ka rënë 32 vjeçari me inicialet, G.V., banues në Elbasan.

Arrestimi i tij u bë pasi në lagjen “5 Maji” Elbasan, dyshohet se ka vjedhur me dhunë varësen nga qafa të një shtetaseje që po kalonte në rrugë.

Nga veprimet hetimore të kryera dyshohet se i riu është autor edhe i 2 vjedhjeve të tjera me dhunë, konkretisht: -Më datë 15.05.2019 në lagjen “Luigj Gurakuqi” Elbasan, dyshohet se i ka vjedhur me dhunë varësen e floririt shtetases A. B. -Më datë 10.06.2019 në lagjen “5 Maji” Elbasan, dyshohet se ka i vjedhur me dhunë varësen e floririt shtetases V.B.

Vijon puna hetimore për dokumentimin e plotë të ngjarjeve të tjera të vjedhjes me dhunë që dyshohet se janë kryer nga ky shtetas, si dhe identifikimin e personave të tjerë me të cilët bashkëpunonte për kryerjen e kësaj veprimtarie kriminale. /tvklan.al