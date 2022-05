Viera godet tifozin kundërshtar

22:20 20/05/2022

Ngjarja ndodhi pas ndeshjes me Everton

Festa e Everton për qëndrimin në Premier League pasi edhe një incident. Trajneri i Crystal Palace, Patrick Viera u konfliktua me një tifoz të Everton që po e shqetësonte pas humbjes 3-2 me përmbysje në stadiumin Goodison Park.

Viera e goditi me shqelm atë, një moment i pakëndshëm që u kap nga kamerat. Fatmirësisht situata nuk degjeneroi në një përplasje më të fortë, pas ndërhyrjes të disa tifozëve të tjerë. Video u kthye virale në rrjetet sociale.

Patrick Viera nuk e komentoi situatën pas ndeshjes, por pamjet e fajësojnë atë për reagimin. Trajneri i Crystal Palace tani rrezikon një ndëshkim nga komisioni i disiplinës.

Tv Klan

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ