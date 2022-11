Vihen në pranga 3 hajdutët “serialë”

10:28 26/11/2022

3 persona të akuzuar për vjedhje janë arrestuar sot në Lezhë.

Sipas njoftimit zyrtar të policisë mësohet se këta persona kishin kryer një sërë vjedhjesh në banesa dhe ambiente të ndryshme në Lezhë dhe Kurbin, kryesisht në muajin Nëntor të këtij viti.

Të 3 të ndaluarit janë me precedentë të mëparshëm kriminal, po për vjedhje. Grupi hetimor ka nisur me punën për dokumentimin e plotë të rasteve të mëparshme.

Njoftimi i plotë:

Lezhë / Finalizohet operacioni policor i koduar “Serial”, për goditjen dhe zbardhjen e rasteve të vjedhjes së pronës dhe pasurisë.

Vodhën në banesa dhe në ambiente të ndryshme, në Lezhë dhe në Laç, lokalizohen, kapen dhe vihen në pranga 3 shtetas të shpallur në kërkim.

Zbardhen një sërë vjedhjesh të kryera gjatë këtij viti, nga 3 të arrestuarit me precedentë të mëparshëm kriminal, po për vjedhje.

Shërbimet e komisariateve të Policisë Lezhë dhe Kurbin, në vijim të punës për goditjen e rasteve të vjedhjes, zbardhjen e atyre të ndodhura më parë dhe për nxjerrjen përpara drejtësisë, të autorëve të tyre, mbështetur dhe nga inteligjenca informative, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Serial”.

Si rezultat i këtij operacioni, janë ndaluar shtetasit e shpallur në kërkim:

Gj. C., 47 vjeç, banues në Lezhë, pasi më datë 21.11.2022, ka vjedhur në banesën e një shtetasi;

Gj. Ll., 51 vjeç, banues në Kurbin, pasi më datë 08.11.2022, ka vjedhur në Kurbin, disa krerë bagëti të imta, në pronësi të një shtetasi;

A. D., 47 vjeç, banues në fshatin Gjormë, Kurbin, pasi nga veprimet hetimore, rezulton autor i disa vjedhjeve, konkretisht:

Me datë 20.11.2022, ka vjedhur materiale, në banesën e një shtetasi;

Me datë 09.11.2022, ka vjedhur në Lezhë, celularin e një shtetasi;

Me datë 22.06.2022, ka vjedhur në Laç, vegla pune, në magazinën e një shtetasi.

Të 3 të ndaluarit janë shtetas me precedentë të mëparshëm kriminal, po për vjedhje. Vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rasteve të tjera të vjedhjeve që janë kryer nga këta shtetas.

Materialet procedurale i kaluan prokurorive pranë gjykatave të rretheve gjyqësore Lezhë dhe Kurbin, për veprime të mëtejshme./tvklan.al