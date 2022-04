Vijojnë bombardimet ruse ndaj Ukrainës

15:39 02/04/2022

Presidentja e Parlamentit Europian viziton Kievin

Predhat dhe bombardimet ruse në Ukrainë nuk janë ndalur as në ditën e 38 të luftës atje. Granatime të shumta kanë goditur Luhanskun gjatë të gjithë natës dhe me qindra shtëpi janë shkatërruar.

Sipas informacioneve paraprake nga agjencia e lajmeve Reuters 4 raketa goditën dy objekte në Poltava ndërsa tri avionë ushtarakë rus kanë sulmuar objektiva industrial ndërsa në Dnipro raketat ruse plagosen dy persona.

Forcat ruse po largohen nga veriu i vendit dhe kryeqyteti duke e fokusuar sulmin e tyre në Ukrainën lindore. Këto pamje satelitore tregojnë aeroportin e dëmtuar në Hostomel të Ukrainës prej ku forcat dhe makineritë ruse janë tërhequr.

Për këtë të shtunë janë planifikuar 7 korridore humanitare, të cilat do të shërbejnë për evakuimin e civilëve në qytete të ndryshme. Kryqi i Kuq gjithashtu po përpiqet edhe ditën e sotme të ndihmojë në evakuimin e civilëve nga Mariupoli.

Në mesin e një lufte të ashpër Presidentja e Parlamentin Europian, Roberta Metsola, u bë zyrtarja e pare europiane që vizitoi Kievin që prej fillimit të luftimeve.

Ajo u takua me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky ku i premtoi atij se Bashkimi Europian do të rrisë ndihmat ndaj Ukrainës. Presidentja e Parlamentit Europian tha gjithashtu se BE do të ndihmojë në rindërtimin e qyteteve pas luftës.

