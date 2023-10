Vijojnë luftimet në Izrael dhe Gaza, mbi 1100 të vrarë (Zhvillimet e fundit)

09:05 09/10/2023

Përmbledhje

◼ Izraeli vijon luftimet ndaj militantëve të Hamasit. Një zëdhënës i ushtrisë tha se luftimet po zhvillohen në 7-8 vende. “Ka gjeneralë në fushën e betejës me ushtarët duke luftuar”, tha zëdhënësi.

◼ Më shumë se 700 persona kanë humbur jetën në Izrael që kur Hamasi nisi sulmet, duke përfshirë 260 persona në një festival muzikor. 400 persona kanë humbur jetën në Gaza pas sulmeve ajrore të Izraelit. Në total bëhet fjalë për mbi 1100 viktima.

◼ Forcat Ajrore të Izraelit thonë se kanë goditur më shumë se 500 baza terroriste në Gaza gjatë natës. Izraeli pretendon se shumica e pikave të hyrjes nga Gaza në Izrael janë mbyllur, shumica me tanke. Megjithatë ushtria nuk mohon se luftëtarët e Hamasit mund të jenë ende duke kaluar në Izrael nga Gaza.

Sulmi nga Hamasi, ish-kreu i Mossad: Dështim total i shërbimeve të inteligjencës

Taktikat e sigurisë së Izraelit dështuan totalisht të shtunën. Ky është mendimi i ish-kreut të Mossad-it, agjencisë së inteligjencës në Izrael.

Danny Yatom që tani qëndron në politikë, tha se ‘çdo gjë shkoi keq’ dhe ‘askush nuk ia kishte idenë’ kur Hamasi sulmoi të shtunën Izraelin nga Gaza.

Sipas tij, shtresa e dytë e mbrojtjes së Izraelit ishte e pamjaftueshme për të ndaluar sulmet duke kujtuar kështu se si vendi u kap në befasi rreth 50 vite më parë në Luftën e Yom Kippur kur u pushtua nga një koalicion arab.

“Numri i forcave ishte shumë i vogël dhe kjo është kryesisht për shkak të dështimit të inteligjencës që thanë se edhe pse ne ishim dëshmitarë të shumë stërvitjeve nga Hamasi, ata nuk kanë asnjë qëllim të sulmojnë Izraelin”, u shpreh Yatom.

Vijojnë luftimet brenda territorit të Izraelit

Forcat izraelite vijojnë që të luftojnë kundër luftëtarëve të Hamasit në 7-8 vende në jug të vendit pranë Rripit të Gazës.

Këtu përfshihet edhe Be’eri, një komunitet që merret kryesisht me bujqësi ku luftëtarët e Hamasit u futën gjatë natës. Sipas asaj që shkruan BBC, shumë prej militantëve janë vrarë, por të tjerë vijojnë të fshihen në shtëpitë e komunitetit.

Po ashtu, autoritetet izraelite thonë se kanë mbyllur shumicën e pikave të kalimit në barrierën që ndan Izraelin me Gazën. Shumica prej tyre janë mbyllur me tanke. Megjithatë, zëdhënësi i ushtrisë dhe se nuk mund ta mohojë që militantët vijojnë të hynë në territorin izraelit.

“Dita më e keqe e Izraelit”, anëtarët e lartë të ushtrisë: Ky është 11 Shtatori ynë

Dy anëtarë të lartë të ushtrisë së Izraelit i kanë krahasuar sulmet e së shtunës në Gaza me sulmet e 11 Shtatorit në SHBA.

“Ky është 11 Shtatori jonë”, tha zëdhënësi Major Nir Dinar.

“Na kapën në befasi”, shtoi ai.

Koloneli Jonathan Conricus ka krahasur sulmet e Hamasit me sulmet e mëdha në Amerikë.

“Ky mund të jetë një 11 Shtator dhe një Pearl Harbor të mbështjellë në një. Është deri më tani dita më e keqe në historinë e Izraelit”, tha ai.

SHBA-ja çon luftanije dhe avionë luftarakë afër Izraelit, pas sulmit nga Hamasi

Shtetet e Bashkuara njoftuan të dielën vonë se do ta dërgojnë një aeroplanmbajtës modern, luftanije dhe avionë luftarakë në lindje të Detit Mesdhe dhe se do t’i japin Izraelit pajisje dhe municion shtesë.

Ky vendimi i SHBA-së vjen pas sulmit nga Hamasi në jug të Izraelit, të cilin presidenti amerikan Joe Biden e ka quajtur “të paprecedent dhe të tmerrshëm”.

Izraeli thotë se më shumë se 700 njerëz janë vranë dhe 100 të tjerë janë rrëmbyer nga Hamasi.

Në Gaza, më shumë se 400 njerëz janë vrarë pas bombardimeve ajrore hakmarrëse nga Izraeli, sipas zyrtarëve palestinezë.

Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Lloyd Austin, tha të dielën se aeroplanmbajtësi USS Gerald R. Ford, një luftanije dhe katër shkatërrues raketorë janë nisur për Izrael. Do të dërgohen edhe avionë luftarakë amerikanë.

Shtëpia e Bardhë tha se do t’i dërgojë ndihma shtesë ushtarake Izraelit në ditët në vijim, duke thënë se SHBA-ja po punon për t’u siguruar se armiqtë e Izraelit nuk do të mundë të kërkojnë ta shfrytëzojnë këtë situatë.

USS Gerald R. Ford, aeroplanmbajtësi më modern dhe më i përparuar i marinës amerikane, dhe rreth 5.000 marinarët dhe avionët e saj luftarakë që do të shoqërohen nga luftanije dhe shkatërrues, kanë për qëllim të jetë të gatshëm për t’u përgjigjur ndaj çdo gjëje, përfshirë parandalimin e dërgimit të armatimit shtesë Hamasit, si dhe vëzhgimin.

Presidenti i Iranit, Ebrahim Raisi, ka shprehur mbështetjen e tij për sulmin e Hamasit, duke thënë se Izraeli duhet të mbahet përgjegjës për rrezikimin e rajonit.

Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Antony Blinken, tha se SHBA-ja nuk ka parë dëshmi të përfshirjes së drejtpërdrejt të Iranit, por tha se Irani e ka ndihmuar grupit me bazë në Gaza për shumë vite.

“Hamasi nuk do të ishte Hamasi pa përkrahjen që e ka marrë ndër vite nga Irani. Ne nuk kemi parë prova se Irani është i përfshirë në këtë sulm të caktuar, por mbështetja e tyre ndër vite është e qartë”, tha Blinken për US TV.

Në takimin e Këshillit të Sigurimit, Irani e mohoi përfshirjen në sulmin kundër Izraelit, sipas Reuters. (Evropa e Lirë)

Lufta mes Izraelit dhe Hamasit ka rrezik të përhapet

Një luftë e re në Tetor. Mbi 1.000 njerëz të vrarë në dy ditë, të plagosur, pengje e shkatërrime gjithandej.

“Sulmi më i keq kundër Izraelit që nga Lufta Yom Kipur”, tha sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, duke iu referuar luftës arabo-izraelite të vitit 1973, e njohur po ashtu si Lufta e Tetorit.

E gjitha filloi më 7 Tetor, kur militantët palestinezë të Hamasit sulmuan papritur Izraelin nga Rripi i Gazës.

Mijëra raketa u hodhën në lagje të banueshme, luftëtarët hynë brenda komuniteteve, vranë banorë dhe morën pengje.

Në përgjigje, ushtria e Izraelit nisi sulmet nga ajri në Rripin e Gazës, ndërsa Qeveria e vendit shpalli zyrtarisht luftë kundër Hamasit.

“Izraeli do t’i hakmerret fuqishëm Hamasit. Kjo luftë do të marrë kohë. Do të jetë e vështirë”, tha kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, të dielën e 8 Tetorit.

Arsyet e sakta të sulmit të Hamasit nuk janë të qarta, por dhuna mes dy palëve ka qenë në rritje prej muajsh.

Komandanti i Hamasit, Mohammed Deif, u bëri thirrje palestinezëve dhe arabëve të tjerë që t’i bashkohen operacionit të grupit kundër Izraelit.

Por, është e paqartë nëse palestinezët në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor apo gjetkë në rajon, do ta dëgjojnë thirrjen e tij.

Askush “nuk dëshiron të shohë ndonjë përshkallëzim rajonal”, tha kryeministri britanik, Rishi Sunak.

Ai tha se Hamasi dhe mbështetësit e tij janë “plotësisht përgjegjës për aktin e tmerrshëm të terrorit” në Izrael, për “vrasjen e civilëve dhe rrëmbimin e njerëzve të pafajshëm”.

Kush mund të përfshihet?

Një skenar i keq do të ishte përfshirja e grupit të fuqishëm militant libanez, Hezbollah.

I parë si kërcënim i madh nga Izraeli, grupi mbështetet prej vitesh nga Irani dhe ka lidhje të ngushta me Hamasin.

Të dielën në mëngjes, Hezbollahu lëshoi një numër raketash dhe predhash në veri të Izraelit, por pa shkaktuar viktima.

“Nëse Izraeli dërgon trupa tokësore në Gazë ose bën diçka tjetër drastike, atëherë Hezbollahu mund të hapë një front në Liban dhe ta mbrojë vendimin e tij duke thënë se nuk ka zgjidhje, duhet ta mbrojë Palestinën”, tha për France24 Hussein Ibish, nga Instituti i Shteteve Arabe të Gjirit.

“Do të mund ta shohim Izraelin në një luftë me shumë fronte, me grupe të ndryshme të rezistencës – shumica e tyre nën kontrollin e Iranit”, tha ai.

Sulmi i papritur palestinez ngjall frikë për “një luftë më të gjerë në Lindjen e Mesme”, shkroi Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë.

“Irani është, sigurisht, mbrojtës i Hezbollahut [si dhe i grupeve të tjera militante palestineze]. Ekziston një rrezik gjithnjë e më i madh për një konflikt me dy fronte, i cili do të shkatërronte pjesë të Izraelit dhe një pjesë të madhe të Libanit, ku është i bazuar Hezbollahu. Ekziston rreziku i përshkallëzimit”, vlerësoi instituti me seli në Nju Jork.

Irani, armik i betuar i Izraelit, ishte ndër vendet e para që mirëpriti ofensivën e Hamasit kundër Izraelit. Izraeli, prej vitesh, e akuzon atë për furnizimin e grupeve militante me armë dhe me inteligjencë.

Presidenti iranian, Ebrahim Raisi, tha se vendi i tij e mbështet mbrojtjen legjitime të kombit palestinez, duke shtuar se Izraeli dhe mbështetësit e tij “janë përgjegjës për paqëndrueshmërinë në rajon” dhe se ata “duhet të mbajnë përgjegjësi për këtë çështje”. Ai u bëri thirrje qeverive myslimane që “ta mbështesin kombin palestinez”.

Sipas një analize të Këshillit Atlantik, nëse Hezbollahu përfshihet në konflikt, “Izraeli do të përballet me një luftë mbarëkombëtare që nuk e ka përjetuar tash e sa dekada”.

“Ditët dhe javët e ardhshme ka të ngjarë që të përcaktojnë jo vetëm të ardhmen e sigurisë së Izraelit, por ato mund të përcaktojnë edhe të ardhmen e pozitës së tij në rajon”, thuhet në këtë analizë.

Hezbollahu, sipas gazetës Financial Times, ka një arsenal raketash shumë më të madh dhe më të sofistikuar se Hamasi, i cili tenton të mbështetet në raketat e bëra vetë.

“Përfshirja e tij në konflikt do të kërcënonte ta mposhtte sistemin mbrojtës të Kupolës së Hekurt të Izraelit”.

“Hezbollahu ia përgjaku hundën Izraelit gjatë konfliktit njëmujor në vitin 2006 dhe ai fitoi përvojë në fushëbetejë, pasi ndërhyri në luftën civile të Sirisë për ta mbështetur presidentin Bashar al-Assad”, shkroi Financial Times.

Sky News kujtoi se marrëveshja e paqes midis Arabisë Saudite dhe Izraelit dukej se ishte afër, por “ajo që do të ndodhë gjatë ditëve në vijim, mund ta vërë atë në dyshim”. “Ndoshta ky është qëllimi i Hamasit”, shkroi mediumi britanik.

Sipas tij, ky nuk është rund i zakonshëm i dhunës – “është shumë më serioze se kaq” dhe “inkursioni tokësor nuk përjashtohet”.

“Përgjigjja e Izraelit ndaj sulmeve ka të ngjarë të jetë e një shkalle të tillë që do t’i frenojë përpjekjet e SHBA-së për normalizimin saudito-izraelit, nëse jo t’i silurojë ato krejtësisht”, shkroi në platformën X Amberin Zaman, analiste në Al-Monitor, një ueb-faqe që mbulon Lindjen e Mesme, me bazë në Uashington.

Ushtria izraelite urdhëroi një përforcim masiv të trupave, ndërsa tubime për të shprehur mbështetje për Hamasin, u mbajtën në të gjithë Lindjen e Mesme.

Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Lloyd Austin, tha se Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë anije dhe avionë ushtarakë më pranë Izraelit në Mesdheun Lindor, në një demonstrim mbështetjeje për të, pas sulmit të Hamasit.

Ai tha se SHBA-ja do të ofrojë edhe municione për Izraelin, ndërsa do t’i shtojë avionët luftarakë në rajon.

Cila është historia e konfliktit të Izraelit me Hamasin?

Izraeli ka një histori të gjatë armiqësie me Hamasin.

Ai luftoi me të në Gazë katër herë dhe kreu shumë operacione të tjera, duke shkaktuar qindra viktima palestineze.

Militantët e Hamasit lëshuan mijëra raketa kundër Izraelit, duke vrarë qindra izraelitë.

Izraeli e akuzon Hamasin për rrëmbimin e qytetarëve izraelitë dhe organizimin e protestave që kërcënojnë kufijtë e tij.

Hamasi dhe mbështetësit e tij, në anën tjetër, e akuzojnë Izraelin për shtypjen e palestinezëve dhe shkeljen e të drejtave të tyre.

Ai udhëheq Rripin e Gazës që nga viti 2007.

Hamasi në tërësi – ose në disa raste krahu i tij ushtarak – cilësohet si grup terrorist nga Izraeli, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe, si dhe nga fuqi të tjera (Evropa e Lirë).