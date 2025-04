Ndërsa gjyqi i reperit Sean “Diddy” Combs për trafikim seksual po afron, avokatët e tij mbrojtës po fillojnë kërkimin për trupë tjetër gjykuese që ende nuk kanë vendosur në lidhje me reperin, pavarësisht mbulimit intensiv mediatik të çështjes së tij.

Që prej të hënës me qindra qytetarë të New York janë thirrur në gjykatën federale në Manhattanin e poshtëm për të dhënë dëshmi për çështjen. Ky është hapi i parë drejt vendosjes së një paneli prej 12 anëtarësh jurie dhe gjashtë zëvendësuesish që do të përcaktojnë fatin e Combs pas një gjyqi që pritet të zgjasë tetë deri në dhjetë javë.

Combs akuzohet se i ka detyruar gratë të marrin pjesë në performanca të hollësishme seksuale me punëtorë seksi meshkuj të quajtura “Freak Offs” gjatë dy dekadave. Ai është deklaruar i pafajshëm dhe avokatët e tij kanë argumentuar se aktet seksuale që prokurorët i kanë përshkruar nuk qëndronin.

Kjo mund t’u lërë shumë anëtarëve të mundshëm të jurisë përshtypjen se ai ka të ngjarë të jetë fajtor, tha Christina Marinakis, një konsulente e jurisë. “Si palë mbrojtëse, ata duan të kenë një trupë gjykuese që nuk kanë dëgjuar asgjë për këtë çështje kështu që ata vijnë me një fletë të bardhë”, shtoi më tej Marinakis.

Duke filluar nga 5 Maji, do të merren në pyetje personalisht anëtarët e mbetur të jurisë, një proces i njohur si voir dire i hartuar për të nxjerrë në pah shenja të paragjykimit të mundshëm.

Klan News