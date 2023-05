Në foto vëllezërit Arian Gosa dhe Armand Gosa Viktima në Kavajë u dënua së bashku me të vëllain për vrasjen e Gentjan Gjuzit në 2012-n

Shpërndaje







21:02 21/05/2023

Arian Gosa, 48-vjeçari i cili mbeti i vrarë këtë të diel në Kavajë, ka qenë i dënuar për vrasjen e një 41-vjeçari në vitin 2012. Për të njëjtën ngjarje u dënua edhe vëllai i tij, Armand Gosa, i vrarë pas një sherri me Altin Rexhën më 29 Mars të këtij viti, po në Kavajë.

Dyshimet kryesore të policisë janë se Arian Gosa u vra këtë të diel për shkak të hakmarrjes (Lexo më shumë) dhe shpalli si autor të dyshuar Habib Rexhën, 31-vjeç, vëllain e Altin Rexhës.

Por çfarë ndodhi në vitin 2012?

Pak javë më parë emisioni Uniko, në Klan Plus, solli dosjen e plotë të dënimit të Arian dhe Edmond Gosës, për vrasje në bashkëpunim të Gentjan Gjuzit. Ngjarja ndodhi po në një lokal në qytetin e Kavajës.

Gjuzi u masakrua me thikë nga vëllezërit në atë kohë dhe humbi jetën pak muaj më vonë në spitalin e neurokirurgjisë. Sherri në atë kohë lindi për një shikim dhe solli për pasojë humbjen e jetës së babait të dy fëmijëve, 41-vjeçarit Mentor alias Gentjan Gjuzi.

(Video nga emisioni Uniko për ngjarjen e 2012-s)

Si e përshkruan Prokuroria ngjarjen e vitit 2012

Më datë 20.11.2012, ora 09.45 minuta në Lagjen Nr.2, Kavajë, dy vëllezërit Arian Gosa dhe Armand Gosa, pas një grindjeje që njeri prej tyre dhe pikërisht i arrestuari Arian Gosa kishte patur një ditë më parë me të dëmtuarin Gentian Gjuzi për motive të dobëta rrugaçërie, janë konfrontuar përsëri me këtë shtetas, në momentin kur ai po dilte nga dyqani i shtetasit Julian Karriqi. Në grindje e sipër, sipas deklarimeve të dëshmitarëve okular, të dy vëllezërit Arian dhe Armand Gosa kanë nxjerrë të dy nga një thikë nga xhepat e xhupave të tyre dhe me to kanë goditur të dëmtuarin Gentian Gjuzi në pjesë të ndryshme të trupit duke i shkaktuar dëmtime serioze për jetën.

Këtë të fundit e kanë kanë trasportuar në gjendje të rëndë për trajtim mjeksor të specializuar në Spitalin Qëndror Ushtarak Tiranë, ku është shtruar menjëherë në reanimacion, ku ka qëndruar i shtruar. Sipas kallëzimit të shtetasit Julian Karriqi, vëllezërit Arian dhe Armand Gosa janë konfrontuar më pas edhe me të duke e goditur dhe janë larguar nga vëndngjarja, duke lënë aty edhe njërën nga thikat, të thyer.

Çfarë rezultoi nga hetimet

Nga hetimi rezultoi se shtetasi Mentor Gjuzi më datë 20.11.2012 rreth orës 09.45 ka qënë në qëndër të qytetit të Kavajës tek pika e vodafonit dhe pak më tej ka parë të ulur në një kafe të pandehurit Arian dhe Armand Gosa të cilët, kanë qënë ulur tek kafe Paskuci jashtë lokalit dhe pas një debate me ta është goditur nga të dy vëllezërit më mjete të forta dhe ka rënë pa ndjenja për tokë.

Nga deklarimet e dëshmitarëve okularë në vendngjarje, sipas deklarimit te shtetasit Qemal Karriqi, i cili ndër të tjera ka thënë se djali i tij Julian Karriqi ka një dyqan në Kavajë në lagjen 2, ku shet aparatura të dixhitalbit, por dhe karta vodafoni ku ngjitur është një dyqan vodafon. Rreth orës 10:00 Qemali po vinte nga shtëpia për te dyqani i djalit dhe kur afrohet aty, në dyqan, ka parë Mentor Gjuzin, i cili kishte mbushur një kartë vodafon brenda në dyqan, u pershëndetën, ai ishte vetëm dhe makinën e kishte lenë në anë të rrugës kryesore në krah të dyqanit.

Në dyqan shërbente Juliani, djali i Qemalit. Sapo doli jashtë Mentori (Gentiani), në krahun tjetër të rrugës ishin vellezrit Arian dhe Edmond (Armand) Gosa, të dy këta kanë ardhur me shpejtësi në drejtim të Mentorit dhe pasi i janë afruar kanë filluar ta qëllojnë me thika dhe Mentori ka renë në tokë duke bërtitur e kërkuar ndihmë. Jemi futur për t’i ndarë, unë krushku im Ilirjan Kadiu dhe djali im Juliani dhe të tjerë. Pastaj Juliani kërkoi ndihmë për ta çuar në spital Mentorin por makinat nuk ndalonin. Juliani mori makinën e tij dhe e transportoi në Spitalin e Kavajës. /tvklan.al