Mediat spanjolle kanë zbuluar identitetin e 39-vjeçarit shqiptar i cili mbeti i vrarë në një lokal në Costa Blanca në Spanjë. Viktima është Luka Beqiraj i cili ishte ulur në tarracën e një lokali brenda një kompleksi sportiv.
Një person iu afrua dhe e qëlloi disa herë me armë zjarri duke e lënë të vdekur në vend. Autori më pas u largua me një monopatinë, duke i shpëtuar kapjes nga policia spanjolle.
Dëshmitarët njoftuan autoritetet, ndërsa në vendngjarje mbërritën efektivët e Gardës Civile spanjolle, të cilët kanë nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorit, ndërsa nuk përjashtohet pista e një larjeje hesapesh.
Trupi i viktimës mbeti pranë tarracës së lokalit, deri në mbërritjen e autoriteteve, të cilat urdhëruan transportimin e tij në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Alicante.
Autopsia pritet të kryhet këtë të mërkurë, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur rrethanat e plota të ekzekutimit dhe për të identifikuar autorin.
Shqiptari me origjinë nga Vlora rezulton një person me precedent të mëparshëm penalë në Shqipëri dhe Itali.
Luka Beqiraj rezulton se është arrestuar në 2016 për plagosje ndërsa 3 vite më vonë u kap në një operacion ndërkombëtar mes Shqipërisë dhe Italisë kundër trafikut të drogës.
Në vitin 2020, Luka Beqiraj, ishte dënuar me katër vite e gjysmë burg.
/tvklan.al