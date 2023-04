Viktimat e dhunës brenda familjes

15:57 14/04/2023

Fenomeni më i përhapur në qytet tek gratë e paarsimuara

Në vitin 2022 nga qindra çështje të shqyrtuara në Gjykatën e Tiranës, 350 janë viktima të dhunës brenda familjes. Ajo që vihet re është se ky fenomen është më shumë i përhapur në qendrat urbane dhe ato ato periferike, por nuk mungojnë edhe rastet në zonat rurale.

Të dhënat zyrtare nga Gjykata e Tiranës tregojnë se 80 % e rasteve janë në qytet dhe 20 % në fshatra.

Gratë e grupmoshës 26-45 vjeç janë ato që rezultojnë më të dhunuarat. Nga të dhënat e Gjykatës së Tiranës bie në sy gjithashtu se gratë me arsim bazë përbëjnë dhe numrin më të madh të viktimave të dhunës në familje.

Më konkretisht gratë me arsim 9-vjeçar përbëjnë 43% të rasteve, ato me arsim të mesëm 24% dhe vetëm 10% e grave të dhunuara janë me arsim të lartë.

Në 50 % të rasteve, është bashkëshorti personi dhunues. Viktimat e dhunës janë të vetëpunësuar në sektorin privat, të papuna, por nuk mungojnë edhe rastet e regjistruara tek pensionistët.

