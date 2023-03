Viktimat e Kavajës u takuan për t’u sqaruar

10:39 30/03/2023

Policia heton edhe të kaluarën e 43-vjeçarëve në Itali nëse kanë patur konflikt

Dalin detaje të reja nga vrasja e dyfishtë në qytetin e Kavajës. Mësohet se dy viktimat kishin lënë takim për t’u sqaruar dhe konflikti mes tyre degradoi deri në përdorimin e armëve të zjarrit dhe thikës.

Banorë të zonës thonë se Armando Gosa dhe Sali Rexha kohët e fundit kishin vazhdimisht konflikte verbale me dhe debatonin sa herë që përballeshin me njëri-tjetrin. Mbrëmjen e së mërkurës ata u takuan në një lokal te vendi i quajtur Kthesa e Valutës.

Dy 43-vjeçarët fillimisht kanë debatuar në ambientet e brendshme të lokalit dhe më pas konflikti ka vijuar edhe jashtë. Në sherr e sipër Armando Gosa qëlloi me thikë Sali Rexhën i cili ishte bashkë me djalin e tij të mitur. Rexha i është kundërpërgjigjur duke e qëlluar me armë zjarri pistoletë. Të dy nuk mundën që t’u mbijetonin plagëve të marra duke humbur jetën.

Fakti që të dy viktimat kishin shkuar për t’u sqaruar me njëri-tjetrin me thikë dhe armë me vete shton dyshimet për hetuesit se mes tyre mund të ketë patur edhe ndonjë konflikt tjetër. 43-vjeçari Gosa rezulton me precedent penal pasi para disa vitesh ka plagosur një person ndërsa nga banorët e zonës njihet si një person problematik.

Ndërkohë viktima tjetër Sali Rexha ishte me orgjinë nga Kukësi dhe prej kohësh jetonte në qytetin e Kavajës. Të dy viktimat kanë jetuar në Itali dhe hetuesit po hetojnë edhe të kaluarën e tyre në shtetin fqinj për të parë nëse kanë patur aty ndonjë konflikt mes tyre. Policia i ka shtuar dyshimet edhe për faktin se të dy 43-vjeçarët e kishin ndërruar emrin në Gjendje Civile.

Klan News