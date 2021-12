Vildane Zeneli: Kur më shohin mendojnë se do jem me bikini

18:22 08/12/2021

Jo rrallë Vildane Zeneli ngacmon imagjinatën e ndjekësve të saj në rrjetet sociale me fotot seksuale që ia dalin gjithnjë të shndërrohen në qendrën e lajmeve rozë. Megjithatë, modelja konfirmon në “Rudina” në Tv Klan se ky nuk është aspak qëllimi i saj, pasi në të vërtetë është vetëm puna që ajo reklamon.

Rudina Magjistari: Disa prej tyre janë shumë provokuese. Është ky një qëllim në vetvete për të tërhequr vëmendjen?

Vildane Zeneli: Jo.

Rudina Magjistari: Cili ka qenë një moment i yti shumë i vështirë pikërisht në këtë proces? Pse bëhen këto foto provokuese, cili është qëllimi?

Vildane Zeneli: Qëllimi nuk është se unë i bëj këto foto provokuese, këto janë foto për fushata bikini ose veshje të brendshmesh. Ç’të bëj tani që më marrin të reklamoj bikini ose të brendshme, s’mund t’i mësoj ata se çfarë të bëj unë, e kupton? Është thjesht punë, nuk dua të bëj provokime.

Siç shpjegon edhe Vildania, shpesh kompanitë e marketingut ideojnë gjëra të tilla për të tërhequr vëmendjen e blerësit, pasi edhe ajo si një kliente do të blinte bikini ose të brendshme kur janë të reklamuara nga një modele e bukur. Gjithsesi, puna e saj nuk ka si i shpëton paragjykimeve.

Rudina Magjistari: A je ndierë e paragjykuar, ke pasur komente?

Vildane Zeneli: Normale. Jam ndierë e paragjykuar, besoj se të gjithë ndihemi dhe po mos të jemi fytyra publike, njerëzit komentojnë, thonë gjithçka, por nuk më pengojnë mendimet e tjetërkujt, thjesht ndonjëherë them që është edhe pak faji im, se unë nuk jap shumë intervista dhe njerëzit nuk më njohin aq mirë dhe nuk e dinë historinë time. Çfarë shohin në Instagram ose rrjet social mendojnë ashtu je dhe më beso, ka njerëz që kujtojnë se kur të më shohin mendojnë se do jem me bikini./tvklan.al