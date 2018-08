Vincent Cassel martohet me modelen 21-vjeçare

Ashtu siç kishin paralajmëruar në një intervistë për Vanity Fair, Vincent Cassel dhe e dashura e tij Tina Kunakey lidhën kurorë pas thuajse 3 vjet lidhje.

Të veshur të dy me të bardha, ylli i kinemasë franceze dhe modelja 21-vjeçare u martuan në një ceremoni të thjeshtë, me pak miq të pranishëm, në një qytezë në jug-perëndim të Francës.

Historia e 51-vjeçarit me bukuroshen me ngjyrë ishte një dashuri me shikim të parë, çka e vuri në plan të dytë diferencën e moshës, plot 30 vjet mes tyre. “Nuk mund të zgjedhësh me kë dashurohesh“, tha aktori francez.

Bëhet fjalë për martesën e dytë për Vincent Cassel, i cili më parë ka qenë i martuar për 14 vjet me aktoren italiane Monica Belluci, me të cilën ka edhe 2 vajza. Preferencën për italianet duket se ia ka risjellë edhe partnerja e re, Tina, e cila është vajza e një francezi dhe një gruaje me origjinë siçiliane.

