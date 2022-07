Vingegaard fiton etapën e 11

23:39 13/07/2022

Çiklisti danez merr kryesimin në turin e Francës, ndërsa Tadej Pogacar zbret në vend të tretë

Jonas Vingegaard fitoi etapën e 11 të Turit të Francës, një itinerar 151.7 km i gjatë nëpër Alpe, që nisi nga Albertvil e përfundoi në Col dy Granon. Suksesi i arritur i dha mundësinë çiklistit danez që t’i merrte fanellën e verdhë Tadej Pogacar-it, me sllovenin që nuk është më i pari në renditjen e përgjithshme.

Vingegaard i cili në garën e shkuar doli në vend të dytë, e shtoi ritmin në 4.9 km e fundit ndaj kampionit në fuqi. Për sllovenin nuk ka qenë aspak një etapë e lehtë, pasi ai vazhdimisht ishte mbajtur nën preison nga çiklsitit e ekipit të danezit, Jumbo-Visma.

Pavarësisht terrenit malor të Kol du Granon, Vinge-gaard bëri diferencën në një përpjetë 11.3 km të gjatë. Në vend të dytë doli kolumbiani Nairo Kuintana, që e mbylli garën 59 sekonda më vonë, e pas tij francezi Romain Bardet.

Pogacar, i cili e nisi etapën e 11 me një avantazh me 39 sekonda ndaj danezit, e mbylli në vend të shtatë, 2:51 pas fituesit. Vingegaard kryeson me 2:16 ndaj Bardet, ndërsa Pogacar në vend të tretë është larg 2:22.

