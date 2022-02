Virologu italian: Jemi në “bishtin” e pandemisë

14:11 08/02/2022

“Mund të rifitojmë së shpejti liritë që humbën në këto dy vite”

Përhapja e Omikronit po e çon pandeminë drejt fundit. Këtë e beson edhe imunologu italian Serxho Abrinjani, i cili në një intervistë për shtypin italian e konsideron fazën aktuale, si “bishtin e pandemisë”.

“Jemi në bishtin e pandemisë dhe mund të mendojmë të rimarrin një nga një të gjitha liritë e humbura në dy vitet e fundit. Për këtë jap edhe firmën time, nëse virusi qëndron këtë fazë me Omikronin dhe nuk ndryshon më”.

Virologu i spitalit universitar të Milanos thotë megjithatë se vështirë të shfaqet një variant më ngjitës se Omikroni. Me shumë gjasa, variantet e Omikronit, si i pari ashtu edhe i dyti, do ta shndërrojnë COVID-in në një virus endemik. Të vaksinuarit me tre doza, sipas virologut, kanë simptoma të lehta në rast infektimi.

Niveli i pandryshueshëm i rasteve të vdekjeve dhe shtrimeve në terapinë intensive, pavarësisht infektimeve rekord me Omikron, po u jep mundësi qeverive europiane të zbusin masat. Italia vendosi heqjen e detyrimit të mbajtjes së maskave ne ambiente te hapura.

Ndërsa për ministrin gjerman të Shëndetësisë, lehtësimi i masave do ta zgjaste valën e Omikronit. Ai kritikoi vendimin e rajonit të Bavarisë që njoftoi nisjen e lehtësimit të plotë të masave duke nisur nga festa e pashkëve, që shkon përkundër linjës së qeverisë gjermane.

Tv Kla