Visar Bekaj ‘tradhton’ Tiranën

21:50 24/05/2023

Me llogaritë e titullit të hapura, Tiranës i duhet të përgatitet edhe për ndryshime në organikë. Klubi bardheblutë pritet që pas përfundimit të garave, kampionatit dhe Kupës të mendojë për skuadrën e së ardhmes. Gjithçka do të fillojë nga porta, me gardianin Visar Bekaj që e ka vendosur kështu të ardhmen. Portieri i kombëtares së Kosovës ka vendosur të vijojë karrierën jashtë kufijve të Shqipërisë, te Hatayaspor në Superligën turke, për të krijuar një gropë në skuadrën kryeqytetase.

26-vjeçari e ka pasur fare të lehtë për të negociuar, pasi kontrata i skadon në fund të qershorit. Një largim me tepër peshë, me Tiranën që duhet të gjej shumë shpejt pasuesin, pasi aventura europiane do të nis në mesin e muajit korrik. Në dyshim për qëndrimin në kryeqytet është edhe sulmuesi kryesor, Florent Hasani, i cili ka një kontratë deri në fundin e sezonit tjetër.

Gjithsesi interesi për 26-vjeçarin është i madh nga jashtë vendit, duke parë edhe paraqitjen fenomenale në këtë vit kalendarik. Ndryshe nga Bekaj, Tirana pritet të përfitojë ndjeshëm nga largimi i Hasanit, shifër që do përdoret për të gjetur edhe zëvendësuesin.

Klan News