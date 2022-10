Viti i fundit në kontratën me United, Juventus shënjestron De Gean

23:12 19/10/2022

Sezoni sapo ka nisur, por te Manchester United kanë nisur të mendojnë për atë edicionin 2023-2024. Përpos, Cristiano Ronaldos, një tjetër emër që mund të largohet nga “old trafford” është portieri spanjoll, David de Gea.

31-vjeçari ka hyrë në vitin e fundit të kontratës me “djajtë e kuq”, të cilët nuk kanë vendosur ende për fatin e portierit. Diçka për të cilën e ka lënë të hapur edhe trajneri i United, Erik Ten Hag.

Holandezi ka pranuar se palët nuk janë ulur për të biseduar rinovimin e kontratës, për të cilën shpresohet të gjendet një akord sa më shpejt.



Në fjalën e tij, Ten Hag i ka lënë kohë portierit që të mendojë zgjedhjen në muajin janar. Nga kjo situatë kërkon që të përfitojë Juventusi.

Klubi torinez beson të arrijë firmën me 31-vjeçarin pas skadimit të kontratës, ekzaktësisht pas 30 qershorit 2023. Por largimi falas i një futbollisti si De Gea sigurisht nuk preferohet në kampin e United, me anglezët që duan të përfitojnë sado pak nga lamtumira e tij.



Ndërkaq, “djajtë e kuq” preferojnë që të shmangin befasitë, teksa kanë identifikuar edhe pasuesin e De Gea në “Old trafford”.

Emri që josh më shumë është Jan Oblak, me sllovenin që mund të ndjek të njëjtën rrugë me portierin aktual të “djajve”. Kjo pasi edhe De Gea, United e bleu nga klubi spanjoll në vitin 2011 për 25 milionë euro. Në gjurmët e Oblak gjendet edhe Pari Së Zhërme, kartoni i të cilit vlerësohet me 40 milionë euro nga klubi spanjoll.

