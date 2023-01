Viti i Lepurit 2023, çfarë ka rezervuar fati për secilën shenjë në horoskopin kinez

18:11 01/01/2023

Ndërsa viti 2023 është mirëpritur në mbarë botën, ka një tjetër Vit të Ri që do të festohet në fund të këtij muaji. Viti i Ri Kinez shënon në datën 22 Janar dhe sipas horoskopit kinez do të hyjmë në vitin e lepurit.

Thuhet se ky është një vit me fat në përgjithësi për të 12 shenjat e zodiakut, por disa prej tyre do të përballen me më shumë ulje dhe ngritje.

Ja çfarë do të ndodhë me secilën nga shenjat për 12 muajt e ardhshëm:

Lepuri (i lindur në 1951, 1963, 1975, 1987, 1999)

Ata që po hyjnë në vitin e lepurit si kjo kafshë e zodiakut duhet të përgatiten për çdo “luhatje në fat”. Kjo shenjë do të provojë të dy ekstremet. Në lidhje me karrierën, Rabbits do të shohin një rritje dramatike me ndihmën e një ose më shumë mentorëve. Astrologët thonë se viti 2023 do të jetë një vit emocionesh dhe se nëse Lepuri do të mbajë një qëndrim optimist, atëherë pozitiviteti i tyre do të tërheqë fuqitë vendimtare që mund të përcaktojnë famën dhe pasurinë e tij për 12 vitet e ardhshme.

Kau (i lindur në 1949, 1961, 1973, 1985, 1997)

Kau ka gjasa të përjetojë shumë surpriza të këndshme në punë dhe jetë, sipas astrologëve. Megjithatë, ata paralajmërohen të mos e ndalin punën e tyre të palodhur pasi fati nuk do t’u “dhurohet”, por do të fitohet pas përpjekjeve të tyre.

Tigri (i lindur në 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2022)

Tigri do të përjetojë gjithashtu një “rritje të fatit të mirë” në 2023, sipas astrologëve. Në punë do t’i shpërblehet mundi. Megjithatë, kur bëhet fjalë për dashurinë, Tigri duhet të mësojë të kontrollojë temperamentin e tij dhe të komunikojë për të shmangur një vit të ndërlikuar. Për më tepër, Tigrat duhet të jenë të kujdesshëm për shëndetin e tyre.

Dragua (lindur në 1952, 1964, 1976, 1988, 2000)

Astrologët thonë se Dragonjtë nuk i pret një 2023 i lehtë pasi do kenë ndikime të pafavorshme në pjesën më të madhe të vitit. Ata do të shkëlqejnë më së shumti në karrierë dhe nuk do të kenë probleme të mëdha pasi të ardhurat e tyre do të mbeten të qëndrueshme. Megjithatë, jeta e dashurisë së Dragoit do të jetë mjaft e turbullt. “Single Dragons” mund të mos hyjnë në një lidhje këtë vit.

Gjarpri (lindur në 1953, 1965, 1977, 1989, 2001)

2023 do të jetë një vit pozitiv për Gjarpërinjtë në të gjitha fushat e jetës, ndonjëherë me pengesa të vogla, parashikojnë astrologët. Në punë, gjarpërinjtë mund të përjetojnë disa grindje, por gjithçka do të zgjidhet në kohë. Gjarpërinjtë do të përjetojnë tensione të vogla në dashuri. Astrologët thonë se gjarpërinjtë këtë vit duhet të qëndrojnë të qetë dhe të jenë të durueshëm.

Kali (i lindur në 1942, 1954, 1966, 1978, 1990)

Një vit “turbulence” do të jetë normë për Kuajt këtë vit, sipas astrologëve. Duhet të tregohen mirënjohës në punë. Jeta e tyre romantike do të shkojë më mirë këtë vit dhe shëndeti do mbetet i qëndrueshëm.

Bricjapi (i lindur në 1943, 1955, 1967, 1979, 1991)

Bricjapët i pret një 2023 paqësor. Ato do të favorizohen në karrierën e tyre nga partnerë dhe klientë të rëndësishëm. Jeta e tyre e dashurisë do jetë e qëndrueshme dhe beqarët do takojnë shumë njerëz këtë vit.

Majmuni (i lindur në 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Viti 2023 do të jetë i mrekullueshëm për majmunët, por për shkak të një ndikimi të fuqishëm negativ qiellor, ata do të duhet të qëndrojnë të përgatitur për pjesën më të madhe të vitit. Astrologët thonë se ndikimi negativ do të jetë në punë. Ajo që do të jetë më pozitive është dashuria.

Gjeli (lindur në 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Gjelat do të përjetojnë një 2023 polarizues ku jeta e tyre e dashurisë do t’i bëjë të lumtur por do të jenë shumë të pakënaqur me zhvillimin e punës. Astrologët japin një paralajmërim të ashpër se ata mund të humbasin punën këtë vit.

Qeni (i lindur në 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Astrologët parashikojnë një “vit të fryrë” për qentë me “pasuri relativisht të qëndrueshme”. Aspektet pozitive dhe negative që mund të vijnë do të kundërpeshojnë njëra-tjetrën. Në punë, Qeni do të bëjë më shumë gabime se zakonisht.

Derri (i lindur në 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Derrat do të kenë një vit fantastik. Fillimi i vitit 2023 do të nisë shkëlqyeshëm për sa i përket punës, ku do t’u besohen më shumë projekte. Dashuria është po aq e favorshme dhe e vetmja gjë që mund të hasin janë problemet shëndetësore, por vetëm nëse nuk kujdesen për veten e tyre.

Miu (i lindur në 1948, 1960, 1972, 1984, 1996)

Astrologët parashikojnë një vit polarizues për Miun, i cili do të përfshijë “pa fund telashe, sëmundje të vogla dhe madje edhe fatkeqësi të përkohshme./tvklan.al