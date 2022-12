Viza për Kosovën nga Mali i Zi e Maqedonia e Veriut

23:53 05/12/2022

Komisioni Europian kritika dy vendeve për mos harmonizim të politikave të vizave me ato të BE-së

Bashkimi Europian lëshoi kritika ndaj Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut për mos harmonizimin e plotë të politikës së tyre të vizave me BE-në, duke përmendur në një raport edhe Kosovën, vend ndaj të cilit duhen vendosur vizat.

Komisioni publikoi raportin e pestë mbi mekanizmin e pezullimit të vizave për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe harmonizimin e politikave të tyre me ato të BE-së.

Kosova nuk ka fituar ende liberalizimin e vizave dhe qytetarëve të saj u duhet vizë për të udhëtuar drejt zonës Shengen. Për këtë arsye Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi duhet të vendosin regjim vizash për Kosovën.

Tek raporti për Malin e Zi Komisioni Europian thekson se vendi nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për të harmonizuar politikën e vizave me listën e vendeve që u kërkohen viza të BE-së. Kështu komisioni e ka renditur Kosovën përkrah Armenisë, Kazakistanit, Rusisë, Azerbajxhanit, Bjellorusisë, Kubës, Ekuadorit, Turqisë dhe Katarit.

Kritikë të ngjashme Komisioni ka dhënë edhe për Maqedoninë e Veriut.

Kosova, është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e të cilit nuk mund të lëvizin lirshëm në zonën Shengen.Kjo, pavarësisht se Komisioni Europian, konfirmon që prej vitit 2018, se vendi i ka përmbushur të gjitha kushtet për liberalizimin e vizave.

Ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Europian ranë dakord që lëvizja pa viza për qytetarët e Kosovës të hyjë në fuqi paralel me sistemineuropiantë udhëtimit, ETIAS, pra 1 Nëntori i vitit 2023.Por, në rast se do të ketë vonesa për këtë sistem, liberalizimi i vizave për Kosovën do të hyjë në fuqi jo më vonë se më 1 Janar të vitit 2024.

Përkundër qëndrimit të Komisionit, nëpërmjet Procesit të Berlinit, nismë e ndërmarrë nga Gjermania, u nënshkruan marrëveshjet për njohjen reciproke të letërnjoftimeve, diplomave universitare dhe kualifikimeve profesionale nga krerët e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor.

