Vizat për Kosovën, Rama konfirmon kushtin e Macron

23:31 19/10/2023

“Të pranojmë planin franko-gjerman, i këshilloj ta lexojnë mirë mesazhin”

Kryeministri Edi Rama konfirmoi se Presidenti i Francës Emamnuel Macron e ka bërë të qartë se çështja e vizavepër Kosovën varet nga pranimi i planit franko-gjerman. Gjatë një interviste në emisionin ‘Opinion’ në Tv Klan ai theksoi se deklarata ishte e drejtpërdrejtë dhe një mesazh që Kosova duhet ta marrë ashtu siç duhet.

“E tha dhe në konferencë. Ajo ishte shumë e qartë. Dhe ajo që ishte më shqetësuese se figura publike u hodhën në një sulm ndaj meje dhe Macron, a thua se e kam unë fuqinë. Ai foli për disa javë në vazhdim që janë javë të rëndësishme.”

Duke kërkuar edhe një herë faktori ndërkombëtar të dënojë sjelljet e Serbisë sa i përket sulmit në Banjskë, Rama theksoi se Kosova duhet të kapë momentin.

“Kosova duhet ta bëjë pjesën e vet dhe të mos pyesi fare. Je gati të firmosësh, firmos pa qenë i lidhur me Serbinë. Firmos dhe lërja atyre të tjerëve që merren me atë gjë, plani franko-gjerman është një plan optimal për Kosovën. Në botën reale plani franko-gjerman e çliron Kosovën nga Serbia.”

I pyetur se pse ai dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti u ulën të ndarë në stadium kur u zhvillua ndeshja Shqipëri-Çeki, Rama e cilësoi çështje protokolli

“Tani, më fal se nuk po kuptohemi. Unë nuk merrem me organizimin e protokollit, unë kisha tre vendet që kisha vetë, dhe vajta u ula në 3 vendet që kisha vetë, dhe në ndërkohë në atë boksin e veçantë, se pastaj pyeta dhe unë…”

Marrëdhëniet me Vuçiç i konsideroi të drejtpërdrejta, ndërsa pati edhe një mesazh.

“Presidentin e Serbisë nuk e kam zgjedhur unë. Paqja nuk bëhet me shokët, por me armikun. Ky është Ballkan. Shqipëria duhet të jetë Europa e Ballkanit dhe jo një nga 6 copat. Shqipëria do bëhet Europa e Ballkanit. Unë punoj për Shqipërinë.”

Samitin e Procesit të Berlinit që u mbajt në Tiranë e cilësoi si historik për Shqipërinë.

“Është i jashtëzakonshëm. Është shumë e madhe kjo për një vend si Shqipëria.”

Rama zbuloi se gjatë samitit pati dhe një takim bilateral me homologun e tij grek, të cilit i shprehu të njëjtin qëndrim.

“Me Mitsotakis folëm, patën dhe një takim bilaterial. I dhashë të njëjtën përgjigje që e kam dhënë dhe publikisht.”

Për Arben Ahmetajn nuk pranoi të komentojë gjatë, por edhe njëherë i interpretoi akuzat ndaj tij si një arritje për reformën e drejtësisë.

“Aferat nuk janë pjesë as e qëllimit të përbashkët, as e planit të punës e as gjithë atij mundi që është bërë, nuk janë aferat që e kanë pastruar Tiranën, është ajo gjëja atje…Kurse kur në një punë të përbashkët, dikush ose disa duan të bëjnë një rrugë e dy punë, atëherë rrugët ndahen. Ata nuk vazhdojnë më në rrugën e përbashkët.”

Por a mban kryeministri përgjegjësi morale dhe politike për ata zyrtarë socialistë që janë para drejtësisë?

Indiferent u shpreh ndaj asaj që ndodhi në sallën e Parlamentit, duke e konsideruar opozitë si pjesë të një bote larg Shqipërisë.

Lidhur me situatën në Lindjen e Mesme, kryeministri Rama tha se palestinezët janë pengje të hamasit dhe të politikës së lidershipit të tyre politik, ndërsa theksoi se shpërthimi në spitalin e Gazës duhet të hetohet dhe përgjegjësit duhet të dënohen.

