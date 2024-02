Vizita e Blinken në Tiranë, DASH e Ambasada zbardhin mesazhet në takimet e Kryediplomatit

Shpërndaje







15:38 16/02/2024

Në më pak se 10 minuta takim që Sekretari amerikan i Shtetit pati mundësi të takonte krerët e 4 institucioneve të drejtësisë, ai dha mesazhin e tij mbi atë që SHBA presin nga Reforma në Drejtësi që e mbështetën dhe financuan. Ambasada amerikane në Tiranë zbardhi takimin mes Blinken dhe kreut të SPAK-ut, kryetares së Gjykatës Kushtetuese, kreut të Gjykatës së Lartë dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

“Sekretari i Shtetit Antony Blinken përsëriti angazhimin e qëndrueshëm të Shteteve të Bashkuara për Reformën në Drejtësi në Shqipëri gjatë një takimi me krerët e drejtësisë dje. Megjithëse reforma nuk është e shpejtë, e përsosur, apo e lehtë, ky është momenti që institucionet e reja të drejtësisë të veprojnë me guxim ndaj pandëshkueshmërisë dhe të nxisin besimin e publikut në sundimin e ligjit. Këto sfida janë të mëdha, por Shtetet e Bashkuara qëndrojnë fort pas këtyre institucioneve dhe do të mbetemi të palëkundura në mbështetjen tonë”.

Ndërsa kryeministri Edi Rama, si për çdo takim të krerëve të lartë të shteteve apo zyrtarëve të rëndësishëm, një ditë më pas i përmblodhi momentet e rëndësishme si ato që u panë dhe ato që ishin larg syrit të kamerave në një video. E mes atyre që nuk u panë ishin dhe dhuratat që Rama e Blinken shkëmbyen.

Antony Blinken: Ky është një partneritet dhe ne jemi mirënjohës për të. Kryeministri është edhe udhëheqës i jashtëzakonshëm, edhe partner i jashtëzakonshëm.

Në sallën KOD, ku u zhvillua konferenca për shtyp nën kujdesin e kryeministrit ishin vendosur fotot e 5 paradhësve të Blikenit që kanë vizituar Tiranën më herët, si dhe Presidentit Bush dhe ish-Presidentin Klinton që vizitoi kryeqytetin në 3 Korrikun e vitit të shkuar.

Tv Klan