“Vizita e Kurtit në Greqi, jo produktive për Kosovën”

19:59 21/08/2023

Shaholi: Nuk i ka mbetur asnjë vend tjetër, veç Athinës

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pranoi ftesën e homologut grek Qiriakos Mitsotaqis dhe u bë pjesë e takimit informal të liderëve të Ballkanit Perëndimor në Athinë. Madje ai të martën do të ketë edhe një takim me homologun e tij grek. Por për drejtuesin e Institutit për Afirmimin e Marrëdhënieve Ndëretnike Fatmir Sheholli kjo vizitë nuk do të ketë asnjë sukses.

“Do të ishte shumë e mirë që nëse arrihet njohja nga Greqia çdo gjë do të justifikohej, përndryshe këto vizitat e kohë pas kohshme ose mujore me Greqinë nuk po shoh se po sjellin ndonjë leverdi për kryeministrin Kurti e as për Kosovën, përveç se po duket se po i kalon pushimet verore.”

Mungesën e Ramës në këtë tryezë e shikon jo pozitive, ndërsa thekson se edhe Kurti duhet të ishte solidarizuar me Shqipërinë.

Në të njëjtën linjë është edhe analisti Fitim Salihu I cili thotë se Kryeministri i Kosovës nuk do të duhej të shkonte në Athinë për sa kohë Mitsotaqis mban hatërmbetje shoviniste me Shqipërinë. Sipas tij të refuzosh takimin me Ramën në Tiranë dhe ta pranosh takimin me Mitsotaqis në Athinë, në rastin më të mirë është hipokrizi.

