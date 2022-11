Vizita e Presidentit të Azerbajxhanit, Rama: Diskutuam për ndërtimin e një rafinerie ultramoderne, do t’i japë fund importit të naftës

18:21 15/11/2022

Kryeministri Edi Rama ka publikuar fotoalbumin e vizitës në Tiranë të Presidentit të Azerbajxhanit, Ilham Aliyev gjatë ditës së sotme.

Në postimin e tij në Facebook, Kryeministri Edi Rama shkruan se me Presidentin Aliyev diskutuan edhe për ndërtimin e një rafinerie ultramoderne për përpunimin e naftës, që do t’i japë fund edhe importit të këtij produkti.

“Me Presidentin e Azerbaixhanit, mikun e dashur Ilham Aliyev, patëm sot një bashkëbisedim si gjithmonë shumë miqësor, por edhe vërtetë të dobishëm për projekte të përbashkëta në fushën e energjisë, që nga nisja e programit të gazifikimit me investim të Azerbaixhanit, i cili do të nisë me një bashki që do të përcaktohet në një nga pikëkontaktet me TAP-in deri tek vendosja e piketave konkrete, për ndërtimin e një rafinerie ultramoderne, e cila do t’i japë fund edhe varësisë së vendit tonë nga nafta e importit”, ka shkruar Kryeministri Edi Rama në Facebook. /tvklan.al