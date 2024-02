Vizita në Tiranë, Blinken falenderon Ambasadën Amerikane

16:41 15/02/2024

Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, ka reaguar në rrjetet sociale në lidhje me vizitën e tij në Tiranë.

Ai ka falenderuar nëpërmjet një postimi Ambasadën Amerikane në Tiranë për punën e stafit të saj mbi prioritetet kyçe.

Ndër këto prioritete, Blinken rendit ndihmën për vendosjen e afganëve, mbështetjen për reformën në drejtësi dhe forcimin e partneriteteve ushtarake mes dy vendeve.

“Faleminderit Ambasadës Amerikane në Tiranë për punën tuaj të rëndësishme në prioritetet kyçe, që nga ndihma për rivendosjen e mijëra aleatëve afganë, te mbështetja e reformës së drejtësisë së në Shqipëri dhe forcimi i partneriteteve tona ushtarake”, shkroi ai në rrjetet sociale.

Kujtojmë që Blinken takimin e parë në Tiranë e zhvilloi me punonjësit e ambasadës për t’i shprehur vlerësimin për punën e bërë në forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve./tvklan.al

Thank you @USEmbassyTirana for your important work on key priorities, from helping resettle thousands of Afghan allies to supporting Albania's justice reform and strengthening our military partnerships. pic.twitter.com/urx0PfGZvW