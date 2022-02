Vjedhja e pronës në mes të Tiranës, zbulohen makinacionet e biznesmenit me ATP-në

21:37 23/02/2022

Për problemin e zaptimit të pronës së zonjës Mrike Kolthi që u trajtua në emisionin Stop në Tv Klan, avokati Arben Llangozi në bazë të dokumentacionit shpjegon sesi është përfituar kjo pronë. Sipas avokatit këtu ka ndodhur tjetërsim i pronës, pasi nuk është lëshuar certifikatë pronësie në emër të familjes Kolthi, por dy personave të tjerë, të cilët nuk dihet si janë bërë pronarë.

Gazetarja e Stop u takua me ndërtuesin Kostandin Qirjazi, i cili pretendon se pronën në fjalë e ka përfituar, pasi me anë të një vendimi, prona u është kthyer pronarëve të mëparshëm, familjes Sheko, dhe ai ia ka blerë kësaj familjeje.

Kostandin Qirjazi: Vendimi me nr.711 ku thotë, Komisioni pasi kontrolloi vendosi: -“ Të njohë pronësinë mbi truallin prej 5700m ish-pronarëve Sheko,në bazë të dokumenteve ligjore. Pronësia mbi truallin e zënë me objekete të uzinës, S1,S2 933 metro në bazë të nenit 21”. I është njohur pronësia. “Të kompensojë sipërfaqen e zënë me godinat 1-katëshe banimi. Të kompensojë nga 5700, 1009 metra.

Gazetarja: Ku pretendohet, që këtu ka qenë dhe ndërtesa e zonjës?

Kostandin Qirjazi: Të njohë pronësinë mbi truallin e lirë..!

Gazetarja: Të lirë! Nuk kemi truall të lirë te zonja.

Kostandin Qirjazi: Shpia e Mrikës është kjo këtu, ja kush është kompensuar. Një kat këtu është me të kuqe. I është kthyer pronarëve kjo.

Avokati Arben Llangozi e quan të paligjshme këtë procedurë dhe sipas tij shkelja është bërë nga Agjencia e Trajtimit të Pronave.

“Certifikata e pronësisë ka dalë në dy emra, Kostandin Llambri Qirjazi dhe Shkëlqim Sejat Hysko. Të dy nga dokumentacioni përkatës që është certifikata dhe kartela e pasurisë nuk rezulton se si mund të jenë bërë pronarë. Këta nuk kanë një origjinë prone dhe nuk mund të quhen pronarë, sepse titull pronësie ashtu siç familja ankuese ka, nuk ka. Dhe ka dalë një certifikatë që për mua është e falsifikuar. Ajo që pretendon ZVRPP se kjo pronë ka si origjinë një vendim të Kthimit të Kompensimit që është vendimi nr.711 datë 16.9.1994, nuk është e vertetë për arsye se familjes së këtyre personave ju është njohur me një vendim Kthimi i Kompensimit të Pronave të vitit 1994 por në asnjë moment nuk është bërë kthimi fizik i kësaj pasurie. Dhe në vitin 2016, personat që kanë fituar një titull pronësie ashtu siç pretendon ASHK, nuk është e vërtetë sërish për arsye sepse familja ka kërkuar kompensim në vlerë monetare për këtë pasuri që pretendohet se është regjistruar nga ZVRPP. Ajo që sërish është jo e drejtë dhe jo e saktë është se njohja në vendimin e vitit 1994 nuk ka të bëjë fare me sipërfaqen që zonja pretendon. Sipërfaqet në atë pronë janë të ndryshme, kemi 700 metra, 500 metra etj, dhe në asnjë vend 60.5 metra ashtu si zonja e ka përfituar me dy vendime gjykatash. Në rastin konkret kemi të bëjmë me falsifikim të një procedure që është procedura e Agjencisë së Trajtimit të Pronës që pretendohet se është regjistruar në ZVRPP. Veprimet fiktive janë kryer në ASHK dhe për këtë këta persona duhet të kallëzohen penalisht”, thotë avokati Arben Llangozi. /tvklan.al