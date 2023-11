“Vjehrra e nusja ishin shtatzënë njëkohësisht”, vajza: Unë me 4 tuba në bark, s’u kujtua njeri!

19:00 26/11/2023

Dorina është ndierë përgjatë gjithë jetës së saj e neglizhuar nga prindërit. Në fillim të rubrikës së “Shihemi në Gjyq” ajo tregoi se është në gjendje jo të mirë shëndetësore pasi vuan nga një lloj i rrallë kanceri në shtyllën kurrizore. Veç kësaj, shqetësimi i Dorinës është se ka mbetur mes 4 rrugëve dhe për këtë, ka thirrur nënën, Nashiferin në rubrikën e “E Diela Shqiptare” në Tv Klan.

Nga ana tjetër, Nashiferi veç vajzës, ka edhe burrin të paralizuar prej 25 vjetësh. Gjatë martesës, i është dashur të kujdeset edhe për familjen e bashkëshortit, për vjehrrën që ishte shtatzënë njëkohësisht me të dhe për kunatën që erdhi në jetë. Nashiferi i di mirë vuajtjet e vajzës së saj, por thotë se nuk ka patur mundësi të bëjë më shumë.

Dorina: Unë nuk kam çfarë të them për këtë familje. Jo se… gjëja kryesore dhe ajo që mua më shqetëson më shumë është që unë kam ngelur mes 4 rrugëve.

Ardit Gjebrea: Pse?

Dorina: Po sepse unë e dija që shtëpinë ku ne banonim ishte e jona, ishte e babait tim por në fakt më del xhaja, më del hallat e kërkojnë pjesë në shtëpi. Unë nuk kam mbështetje. Ta thashë, unë jam një njeri që kam lindur dhe jam rritur jetime me prindër gjallë!

Eni Çobani: Arsyeja pse e thua këtë se është shumë e rëndë kjo?

Dorina: Kam qëndruar 4 vjet me tuba në bark dhe e gjitha sepse mamaja ime kishte hall të kujdesej për vjehrrin, vjehrrën dhe për babin. Rriti edhe kunatën e vogël se qe shtatzënë vjehrra me nusen përnjëherë. E rriti, e edukoi, e rriti bashkë me ne. Për mua nuk u kujtua në një moment. S’u kujtuan as njëri, as tjetri, thoshin hë se s’ka problem.

Nashifer: Nuk është e vërtetë!

Dorina: Ti e di shumë mirë, ty mjekët të thanë…

Nashifer: Dëgjo nënën tënde!

Dorina: Ma, ty mjekët të thanë që Dorina është një mrekulli që është gjallë!

Nashifer: Po, është e vërtetë!

Dorina: 10 operacione, 10 thika në trup!

Nashifer: Është e vërtetë dhe unë bëra sa kisha mundësi bija e nënës!

Dorina: Po si s’kishe mundësi?

Nashifer: Po kë mbajta unë? Mbajta gjyshin tënd, gjyshen tënde, hallën tënde, gjakun tënd!

Dorina: Ç’më intereson mua? Unë sot jam mes 4 rrugëve për fajin tënd!

Nashiferi përpiqet t’i shpjegojë Dorinës se ka jetuar në një familje prej 8 vetësh dhe i duhej të mendonte për gjithçka, edhe për t’ia dalë mes varfërisë. Dorina e pranon këtë dhe shton se ajo mban mend se si visheshin me rroba të dorës së dytë, si i lejohej të merrte vetëm 50 lekë me vete në shkollë apo që gjatë viteve të universitetit e kalonte ditën me një shishe ujë që merrte në shtëpi. Për të gjitha këto, ajo vazhdon t’i thojë nënës se duhet të kishte ngritur zërin./tvklan.al