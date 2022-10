Vjehrra u diagnostikua me kancer gjiri, nusja: Është heroina e gjithçkaje, e përballoi situatën vetë

Shpërndaje







16:25 30/10/2022

Një nuse që ka ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty”, rubrika e programit “E diela shqiptare” në Tv Klan, po tregon dashurinë që ndien ndaj vjehrrës së saj. Alketa thotë se vjehrra e saj është gjithçka, ajo e thërret “mama” sepse ndihet sikur është vajza e saj.

Sipas saj, vjehrra i është gjendur pranë dhe e ka ndihmuar për shumë gjëra, është kujdesur për të dhe kjo është arsyeja pse ajo dëshiron ta falenderojë.

Alketa: Unë sot e kam ftuar për ta falënderuar. Ajo ishte heroina e gjithçkaje. Në vitin 2021 më vdiq im atë dhe ajo më qëndroi shumë pranë që ta kaloja këtë gjë. Ajo ishte diagnostikuar dhe me Covid, kaluam shumë, shumë peripeci të ndryshme, disfata të ndryshme.

Më pas, shtatzënia me vajzën që kisha, erdhi shumë e lodhshme, me shumë probleme. Madje kur kam lindur vajzën më 27 Qershor 2021 u detyrova të bëj një operacion të dytë brenda po këtij muaji për faktin sepse e gjithë zona e barkut kishte marrë një infeksion. Dhe ishte ajo që më tha “çohu të vizitohesh” sepse vuaja dy javë e gjysmë me një temperaturë 39 e gjysmë, me ethe dhe vetëm ajo ishte principi që të më çonte për të më vizituar, për të bërë një vizitë te mjeku. Edhe pse unë isha personel shëndetësor, ajo më thoshte “ti nuk mendon për vete, mendon më shumë për të tjerët”. Arrita të operohesha, ajo qante më shumë se ç’qaja unë për veten time. Unë qaja më shumë për atë dhe fëmijët e mi që kisha lënë përkrah saj sepse thoja me vete ajo do lodhet, fëmija është i vogël, shumë gjëra.

Alketa është nëna e dy fëmijëve, një djali e një vajze.

Alketa: Pikërisht pas disfatave që kaluam pas operacionit të lindjes time të vështirë, mami diagnostikohet me kancer të gjirit.

Ardit Gjebrea: Mami i thua vjehrrës apo jo?

Alketa: Po.

Ardit Gjebrea: Po si i thërret mamit?

Alketa: Mami i thërras dhe asaj, edhe ajo është shumë e mirë, madje po të ishte afër meje edhe ajo do bënte siç bën mami im, siç bën vjehrra.

Ardit Gjebrea: Na bëre çorap, siç bënte mami, po të ishte mami, siç bënte mami. Atëherë, cila është kush?

Alketa: Dhe mami im, do bënte të njëjtën gjë siç bën dhe vjehrra. Ajo u diagnostikua me kancer të gjirit, arriti ta përballojë të gjithë situatën vetë. Madje ne të gjithë si familje nuk ishim të fortë që t’i jepnim kurajo asaj, ajo na dha kurajo neve. Do të them diçka thotë, nëse deri sot keni bërtitur shumë, sot do të bërtisni më pak. Nëse deri më sot keni dalë 100 herë, sot do dilni vetëm 1 herë. Nëse deri sot keni harxhuar më shumë, do harxhoni më pak.

Sepse vjehrrën time, kështu thotë gjithmonë, e ka huqin ta thotë për mua, “i ke të gjitha të mirat si nuse po vetëm ul zërin se jemi në pallat, nuk jemi në shtëpi private ku nuk të dëgjon asnjeri, kështu”. I them o ma, po ky është toni im, nuk është se dua unë që ta ngre zërin. “Po 9 vite s’u mësove me mua duke të thënë 100 herë, ule zërin, ule zërin?” Dhe prandaj unë sot do ia them këtë gjë, që ta premtoj që do e ul zërin./tvklan.al