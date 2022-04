Vjehrri vrau nusen, 61-vjeçari kishte kërcënuar djalin se do t’i vriste të dy

12:07 13/04/2022

Në lidhje me krimin e ndodhur ditën e djeshme në Vidhishtë të Fierit ku vjehrri, Xhevahir Hoxha ka vrarë bashkëjetuesen e djalit të tij Merushe Hazizin, kanë dalë në dritë më shumë detaje.

Korrenspondentja e Klan News, Anila Sefa, ka mësuar nga burime brenda rrethit të familjes Hoxha se Xhevahir Hoxha 61 vjeç kishte kërcënuar djalin e tij Fatjon se do të vriste atë dhe bashkëjetuesen e tij Merushe Hazizin nëse do ta sillte nusen të jetonin në të njëjtën shtëpi.

Sikurse është bërë e ditur nga vetë familjarët, Fatjoni dhe bashkëjetuesja ishin zhvendosur në të njëjtën shtëpi prej 1 muaji.

Anila Sefa: Fatjon Hoxha, 33-vjeçari i cili vinte nga një martesë e divorcuar, është marrë në pyetje ditën e djeshme pas ngjarjes, Fatjoni në momentin që ka ndodhur ngjarja ka qenë duke punuar në toka me traktor, ai është njoftuar nga familjarët e tjerë për atë se çfarë ka ndodhur. Ka qenë tej mase shokuar, në lot dhe nuk ka nxjerrë asnjë fjalë.

Pasi është marrë në pyetje nga policia, burime bëjnë me dije se ai ishte në dijeni të një paralajmërimi të tillë nga i ati, nga autori i krimit por kurrsesi nuk e kishte menduar se ai do ta finalizonte këtë veprim. Kishte jo më tepër se 1 muaj që Fatjoni së bashku me Merushen kishte mbërritur në banesën e prindërve të tij në Vidhishtë të Fierit.

30-vjeçarja Merushe Hazizi bashkëjetonte prej kohësh me djalin e vetëm të 61-vjeçarit, Fatjonin dhe ishte nënë e 3 fëmijëve nga një martesë e parë. Edhe Fatjoni ishte i divorcuar dhe baba i një fëmije. Ata kishin vetëm 10 ditë që ishin rikthyer në Vedhishtë, pasi kishin jetuar për disa kohë në Vlorë.

Xhevahir Hoxha nuk e ka pranuar nusen e dytë të djalit, debatet për këtë shkak kanë qenë të vazhdueshme dhe shpesh herë për të shuar konfliktet ka qenë prezente edhe policia./tvklan.al