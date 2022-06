Vjen i nxehti afrikan

13:19 22/06/2022

Temperaturat e ajrit pritet të shkojnë mbi 38 gradë Celsius. Kujdes të moshuarit dhe fëmijët

Temperatura ekstremisht të larta do të godasin vendin duke nisur nga mesi i javës deri në fundjavë. Sipas parashikimeve të sinoptikanëve vala e të nxehtit që ka goditur jugun e Italisë prej të mërkurës spostohet edhe në rajonin e Mesdheut.

Temperaturat do të shënojnë vlera ekstreme në të gjithë territorin e vendit, ndaj duhet dhe një kujdes sidomos për të moshuarit dhe fëmijët që të mos lëvizin në oraret e pikut.

Ndryshimet klimatike janë shkaktarët e ëprjetimit të këtyre temperaturave përvëluese.

Jo vetëm kjo javë por edhe java e fundit e Qershorit do të jetë me temperatura të larta, të cilat për shkak të lagështisë në disa qytete përfshi dhe Tiranën do të ndihen më shumë se 40 gradë Celsius.

