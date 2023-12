Vjen në botë Viti i Ri 2024/ Zelanda e Re, e para që e feston

Shpërndaje







12:10 31/12/2023

Viti i ri 2024 tashmë ka nisur xhiron e globit, për të lënë pas 2023-shin. Qyteti i Oklendit, më i madhi në Zelandën e re është i pari që e pret Vitin e Ri me spektaklin madhështor të fishekzjarrëve.

Spektakli është zhvilluar në urën e famshme Harbor Brixh, siç është traditë prej dekadash. Toka e parë që preku Viti i Ri 2024 ishin ishujt e vegjël Kiribati në Oqeanin Paqësor.

Spektakli do të vijojë në Sidnej të Australisë, si vendi i radhës që pret Vitin e Ri. Xhiroja hyrëse e Vitit të Ri do të vijojë me qytetet aziatike, ato europiane e për t’u përmbyllur me ato amerikane.

Qindra-miliona njerëz do të mblidhen në kryeqytetet europiane për të shijuar në sheshet kryesore, spektaklet festive.

Tv Klan