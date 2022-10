Vjen në Tiranë edicioni i parë i Festivalit Ndërkombëtar të Dancit Bashkëkohor

17:54 28/10/2022

Vjen në Tiranë edicioni i parë i Festivalit Ndërkombëtar të Dancit Bashkëkohor nga datat 28 Tetor deri më 4 Nëntor. Në datat 28-29 tetor do të ngjitet në skenën e Teatrit të Operas dhe të Baletit “Ballet Preljocaj” nga Parisi me koreografi të Angelin Preljocaj, ndërsa më 31 tetor dhe 1 nëntor, në skenë do të ngjitet trupa nga Berlini me koreografi të Blenard Azizaj.

Dy mbrëmje magjike do të jenë më 3 dhe 4 nëntor, ku posaçërisht për Festivalin Ndërkombëtar të Dancit Bashkëkohor do të vijë trupa nga Vjena me koreografinë e të mirënjohurve Eno Peci, Gentian Doda dhe koreografi nga Angelin Preljocaj me trupë nga Teatri i Operas dhe Baletit.

Programi i plotë i edicionit të parë të Festivalit Nderkombëtar të Dancit Bashkëkohor, në Teatrin e Operas dhe Baletit.

28 – 29 tetor: Ballet Preljocaj nga Parisi me koreografi të Angelin Preljocaj

31 tetor – 1 nëntor: Trupa nga Berlini me koreografi të Blenard Azizaj

3 – 4 nëntor: Trupa nga Vjena me koreogragi nga Eno Peci, koreogragi nga Gentian Doda, dhe koreografi nga Angelin Preljocaj me trupë nga Teatri i Operas dhe Baletit.

Të gjitha biletat i gjeni online në: myticket.al @myticket.al ose fizikisht në biletarinë e Teatrit të Operas dhe Baletit.