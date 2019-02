Vjen urdhri për lirimin e Juridikut

Ky vendim i firmosur nga Rektori i UT Mynyr Koni dhe që mban datën 1 Shkurt thotë se ambientet e Fakultetit të Drejtësisë duhet të lirohen nga studentët të cilët e mbajnë të bllokuar duke mos lejuar zhvillimin normal të procesit mësimor. Por vetë studentet që qëndrojnë të ngujuar brenda ambienteve të Fakultetit shprehen se nuk kanë marrë një vendim të prerë nëse do të lirojnë këto ambiente, apo do të vijojnë formën e tyre të protestës brenda ambienteve të Fakultetit të Drejtësisë.

“Po bëjmë një mbledhje dhe do vendosim se çfarë do bëhet, nëse do vijojmë me protestën apo do i lirojmë ambientet”

Vendimi u është dorëzuar studentëve para dy ditësh, por ata vijojnë të mbajnë të bllokuar ambientet e brendshme.

Të gjithë fakultetet e tjera vijojnë normalisht mësimin. Të vetmit që janë zhvendosur tek gjimnazi “Petro Nini” janë studentët e Fakultetit të Drejtësisë, të cilët zhvillojnë mësim në ambiente jo të përshtatshme.

Nëse vendimi i rektorit nuk do të respektohet, atëherë ai pritët të autorizojë forcat e rendit që të lirojnë ambientet, ashtu siç e përcakton ligji.

