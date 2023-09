“Vjet janë shitur 200 mijë hyrje në Shëngjin”, Ndreu tregon sa ka arritur çmimi i ndërtimeve në qytetin bregdetar

23:16 13/09/2023

Kryebashkiaku i Lezhës, Pjerin Ndreu ka treguar në mënyrë të detajuar projektet që Bashkia Lezhë ka për Shëngjinin.

Për emisionin “Opinion” në Tv Klan, kryebashkiaku Ndreu thotë se në Shëngjin kanë blerë hyrje vetëm vjet mbi 200 mijë shtetas të huaj teksa tregon dhe sa ka arritur çmimi i ndërtimeve në vijë të parë.

Pjerin Ndreu: Tunelet janë aty ku futeshin anijet, akoma është zonë ushtarake. Ka një plan që mendohet të kthehet në zonë turistike porti. Është menduar që një kalatë të rrijë aty dhe pjesa tjetër të kthehet në port turistik. Ka disa projekte. Pjesa qëndrore është plazhi i hershëm i Shëngjinit dhe pastaj është zhvilluar me ndërtime pas rëre. Ka një pedonale përpara. Kemi bërë një projekt fantastik në tipin e Lungomares, do të jetë një nga zonat më të bukura të Shëngjinit. Ka projekt edhe në veri, edhe në jug të Shëngjinit. Është një zonë kur pritet që Ministria e Turizimit të zhvillojë një projekt. Laguna Kune-Vain është e para që është shpallur Park Kombëtar. Duhet zhvilluar me një infrastrukturë me profile të lehta druri.

Blendi Fevziu: Sa janë çmimet e ndërtimit në Shëngjin? Shoh që janë ndërtime shumë të mira.

Pjerin Ndreu: Vitet e fundit ka një rritje shumë të madhe. Të paktën 2 vitet e fundit, ka arritur në 1300-1400 metri katorë, çmimi në vijë të parë. Është rritur dhe për shkak të rritjes së kërkesës sepse ka një dyndje shumë të shqiptarëve të Kosovës të cilët kanë blerë shumë hyrje, kanë blerë edhe të huaj. Vetëm vjet janë shitur 200 mijë hyrje, të shtetasve polakëve, norvegjezëve, francezë, anglezë. Vijnë gjatë verës dhe rrijnë këto. Ka një organizim shumë të mirë të shëtitores. Plazhi sivjet është më mirë. Pjesa më e madhe e pushuesve janë shqiptarët e Kosovës./tvklan.al