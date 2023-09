Vjosa Osmani akuzon Serbinë për sulmet në veri

20:59 28/09/2023

Vuçiç: Dënojmë vrasjen e policit, hetim origjinës së armëve, Radojçiç do të merret në pyetje nga prokuroria

Sulmi i ndodhur pak ditë më pare në Banjskë të Zveçanit, ka shkaktuar shqetësime të reja për faktorin ndërkombëtar në lidhje me stabilitetin në Kosovë.

Në një intervistë për agjencinë “Reuters”, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u shpreh se Kosova është nën sulme të vazhdueshme nga grupe që marrin direktiva nga Beogradi.

“Kosova është nën sulm. Grupi terrorist thjesht ushtroi synimet dhe motivet e Serbisë si shtet dhe Vuçiçit si lider. Serbia ka ende pretendime territoriale ndaj Kosovës dhe po vepron për të përmbushur një ‘model të Krimesë’ duke krijuar tensione në veri të Kosovës, ku rreth 50,000 serbë vendas ende e shohin Beogradin si kryeqytetin e tyre dhe refuzojnë sundimin nga Prishtina.”

Por nga ana tjetërSerbia dhe presidenti Aleksander Vuçiç që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, fajësojnë pikërisht këtë të fundit për nxitjen e dhunës në veri, akuzë që Kosova e mohon.

“Serbia do të hetojë ngjarjet që çuan në një përleshje me armë në një manastir në Kosovën veriore për të cilin Prishtina ka fajësuar Beogradin. Ne e dënojmë vrasjen e policit. Serbia do të hetojë origjinën e armëve të sekuestruara pas incidentit nga policia e Kosovës. Ndërsa sa i përket Milan Radojcic, një nga politikanët e rangut më të lartë serbë të Kosovës, ai do të thirret nga Prokurori.”

Më 24 Shtator Policia e Kosovës luftoi me rreth 50 serbë të armatosur rëndë, të cilët ishin strehuar në manastirin ortodoks Banjskë për orë të tëra. Pas kundërpërgjigjes nga Policia e Kosovës, 3 prej serbëve të armatosur mbeten të vdekur, disa prej tyre u arrestuan, ndërsa të tjerë u arratisen drejt Serbisë.

