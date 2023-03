Vjosa shpallet Park Kombëtar

Shpërndaje







15:51 13/03/2023

Kumbaro: Zgjerohet sipërfaqja e mbrojtur

Lumi i fundit i egër në Evropë, Vjosa është shpallur zyrtarisht Park Kombëtar. Vendimi u mor këtë të hënë nga Këshilli i Ministrave dhe u bë i ditur nga ministrja e Turizmit Mirela Kumbaro.

“E kemi shtrirë këtë sipërfaqe mbrojtjeje në 12.727 hektarë, që është gjithë sipërfaqja ujore, sipërfaqja bregore e lumit, bashkë me disa sipërfaqe të tjera tokësore të cilat së bashku me të tre degët e lumit Vjosë: Lumi Drino, lumi Bënçë dhe lumi i Shushicës”.

Pas këtij vendimi, nis dhe faza e dytë ku do përcaktohen edhe zonat ku nuk mund të bëhet asnjë ndërhyrje e jashtme.

“Faza e dytë do të vazhdojë me hartimin e planit të menaxhimit dhe gjithë masterplanit të zonës, për të parë ku mund të zhvillohen zona, ekonomi tradicionale, ekoturizëm, ku do të jenë zonat strikte dhe ku nuk do të ndërhyhet fare”.

Në vendimet e tij Këshilli i Ministrave miratoi edhe marrëveshjen e bërë mes dy Shqipërisë dhe Malit të Zi, për ndërtimin e urës në Lumin Bunë.

“Një urë që do përshkohet në dy minuta. 1.5 miliardë lekë, 50 me 50 mes dy vendeve”.

Një ndryshim tjetër u miratua edhe për nxitjen e punësimit, sipas së cilit bizneset me numër të madh punonjësit kanë si detyrim punësimin e një numri të caktuar personash me aftësi të kufizuara.

Tv Klan