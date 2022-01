Vlahoviç rrit rivalitetin Fiorentina – Juventus

19:46 29/01/2022

Tifozët e Fiore kundër futbollistit serb

Rivaliteti i tifozërive të Fiorentinës dhe Juventus është mjaft i njohur në itali por mes tyre për të shtuar edhe më shumë inatet ka shërbyer transferimi i Dushan Vlahoviç tek bardhezinjtë.

Ky është vetëm rasti i fundit i largimit të një lojtari të çmuar të Fiorentinës drejt Juventusit, që shpjegon reagimin e shëmtuar të tifozëve të cilët e konsideruan futbollistin si tradhëtar. Ultrasit e Fiorentinës zbritën në stadium për të lënë pankarta në rrethimin e jashtëm.

“Truprojat nuk do të të shpëtojnë jetën. Cigan për ty ka mbaruar”, shkruhet në njërën prej tyre.

Serbi ka patur një marrëdhënie të komplikuar me tifozët këtë sezon, pasi e bëri të qartë se nuk do të nënshkruante një kontratë të re. Atij madje iu ofrua një marrëveshje që do t’i katërfishonte të ardhurat duke e bërë lojtarin më të paguar në historinë e klubit vjolë.

