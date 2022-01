Vlahoviç zyrtarisht i Juventusit

13:03 29/01/2022

Bardhezinjtë paguajnë 80 mln Euro te Fiorentina, kontratë 4-vjeçare

Juventus ka tashmë golashënuesin që donte. Dushan Vlahoviç është zyrtarisht pjesë e bardhezinjve, teksa ka firmosur një kontratë deri në vitin 2026 me torinezët. Për firmën me 22-vjeçarin, Juventus do paguajë 80 milionë Euro në arkat e Fiorentinës, 70 direkt dhe 10 milionë Euro të tjera në formë bonusi.



Ndërkohë sulmuesi do të përfitojë 7 milionë Euro në sezon, ndërsa ka zgjedhur të mbajë numrin 7 në fanellë, i njëjtë me atë të Ronaldos.

Pas ekzaminimeve mjekësore, tifozët e Juventusit pritën me entuziazëm ish-sulmuesin e Partizanit të Beogradit, tek i cili shikojnë futbollistin që do të bëjë diferencën dhe do i ndihmojë për të garuar për titullin kampion të Seria A.

Vlahoviç ka shënuar 20 gola në 24 ndeshjet e tij këtë sezon, mes kampionatit dhe kupës, duke kryesuar edhe garën për Këpucën e Artë të Seria A me 17 realizime.

Sulmuesi serb gjendet prej 3 vitesh e gjysmë te Fiorentina, ku ka arritur që të jetë deciziv me golat e tij, por pa mundur t’i kualifikojë në kompeticionet europiane.

