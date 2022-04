Vllaznia barazon në fushën e Teutës

22:55 17/04/2022

Vllaznia barazoi në fushën e Teutës në përpjekje për një vend në kupat e Europës. Ndeshja e zhvilluar këtë të dielë përfundoi me rezultatin 1 – 1. Latifi realizoi me 11-metërsh për skuadrën shkodrane, ndërsa Peposhi me golin e tij shpëtoi durrsakët nga humbja në kohën shtesë.

Partizani barazoi pa gola me Skënderbeun që mbetet i fundit në tabelën e klasifikimit. Një ndalesë e të kuqve, por që mbeten ende në garë për një vend në zonën europiane. Laçi fitoi 2 – 1 takimin me Dinamon që nuk po largohet dot nga zona e rënies nga kategoria.

Ekipi kurbinas nga ana tjetër forcon pozitën në vendin e dytë në renditje. Në krye është Tirana 16 pikë e shkëputur nga ndjekësi më i afërt. Kampionati ka zhvilluar 29 javë deri më tani.

