Vllaznia do kualifikimin

23:55 02/02/2023

Kuqeblutë do të përballen me Bylisin në takimin e kthimit, Teuta ndeshet me Erzenin

Vllaznia do të presë Bylisin në stadiumin “Loro Boriçi” të premten në takimin e kthimit të vlefshëm për 1/8 e Kupës së Shqipërisë.

Kuqeblutë fituan ndeshjen e parë me shifrat 2-0, por ballshiotët shpresojnë te surpriza. Trajneri i shkodranëve Mirel Josa flet për gjendjen e skuadrës së tij dhe kërkon që vëmendja mos të jetë te fitorja në ndeshjen e parë.

“Ne do të kemi një ndeshje nëpërmjet të cilës nuk do ta kemi mendjen te rezultati 2 me 0 por te mënyra e lojës tonë dhe ta bëjmë sa më të thjeshtë vazhdimin e lojës. Kemi lojtarë që janë ngarkuar shumë, lojtarë që kanë pasur probleme fizike të cilët janë rikuperuar.”

Sfida e fundit e turit të dytë të Kupës së Shqipërisë do të jetë derbi Teuta-Erzeni që do të zhvillohet në stadiumin “Niko Dovana” në Durrës në orën 16:00. Takimi i parë përfundoi 1-1.

Klan News