Vllaznia drejt revolucionit në Janar

23:20 10/12/2023

Lojtarët e huaj pritet të largohen nga kuqeblutë, drejtuesit hedhin sytë nga shkodranët

Merkato e dimrit pritet të jetë tepër impenjative te Vllaznia. Një revolucion i vërtetë, ku besohet të ketë shumë ndryshime. Drejtuesit shkodranë nuk janë të kënaqur aspak nga rezultatet në fushën e lojës dhe të sakrifikuarit do jenë lojtarët që kanë marrë më pak minuta. Rrugën e ndjekur me futbollistë si Dodov dhe Çeshmedjev që tashmë kanë ndarë rrugët me ngjyrat kuqeblu besohet ta vazhdojnë edhe emra të tjerë.



Me përjashtim të shkodranëve të ardhur në merkaton e verës, pjesa tjetër duket se janë të gjithë të rrezikuar. Bëhet fjalë për emra të tillë si Asani apo Dragoshi, që dhanë shumë pak në këta muaj. Nuk përjashtohet edhe ndonjë lëvizje e mundshme e serbit Stojanoviç. Megjithatë, duhen pritur lëvizjet e stafit drejtues, pasi siç dihet, duhet gjetur edhe gjuha e përbashkët mes klubit e vetë lojtarëve, sepse të gjithë kanë kontrata afatgjatë me klubin.



Trajneri Qatip Osmani mendohet se do punojë me prodhimin vendas, i shumtë tek Vllaznia në vitet e fundit, por që nuk kanë gjetur hapësira në Shkodër për tu larguar në destinacione të ndryshme. Pas 15 javësh, Vllaznia gjendet në mesin e tabelës, distancuar me 16 pikë nga kreu që mbahet nga Egnatia dhe vetëm një pikë më shumë nga zona e rënies nga kategoria.

