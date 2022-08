Vllaznia e femrave shkon në play-off

Shpërndaje







23:56 22/08/2022

Skuadra kuqeblu mundi sllovaket e Spartak Myjava me rezultatin 1-0, fale golit të Shalës

Kampionia e Shqipërisë për femra, Vllaznia, u kualifikua për në raundin “play-off” të Ligës së Kampioneve.

Vajzat kuqeblu debutuan me sukses në aventurën e tyre evropiane, duke mposhtur me rezultatin 1-0 kampionen e Sllovakisë, Spartak Myjava.

Ndeshja u zhvillua në fushë neutrale, në Petrovac të Malit të Zi, ndërsa golin vendimtar të këtij dueli e realizoi Jehona Shala në minutën e 44’.

Vajzat shkodrane bënë një ndeshje mjaft të mirë, duke dominuar lojën përgjatë 90 minutave e duke dalë triumfuese.

Vllaznia kaloi turin siç edhe bëri në sezonin e shkuar, e është një ndër 32 ekipet më të mira të Evropës.

Në fazën play off u eliminua nga Juventusi.

Më 1 shtator, ekipi shkodran do të presë shortin për të mësuar kundërshtarin e radhës, me fazën “play-off” që luhet me sistem vajtje-ardhje.

Asnjë skuadër shqiptare për femra nuk ka arritur që të kualifikohet në fazën në grupe të UEFA Women Champions League.

Edhe presidenti i FSHF-së, Armand Duka, përgëzoi ekipin e femrave të Vllaznisë për suksesin e arritur.

Klan News