Vllaznia e mbyll sezonin në vend të katërt

23:56 29/05/2023

Laçi fiton ndaj Kastriotit, por renditet një vend më poshtë

Me fitoren e arritur ndaj Bylisit me rezultatin 2-1 në transfertë, Vllaznia e mbylli sezonin në vend të katërt në renditje. Ballshiotët kaluan të parët në avantazh me Lajthinë, por kuqeblutë i përmbysën, duke shënuar me Jonuzin në të 37 dhe Latifin në të 67.

Humbja e Teutës kundër Partizanit bëri që durrsakët ta mbyllin kampionatin në vend të 6 në kuotën e 48 pikëve, 2 më pak se sa shkodranët. Edhe Laçi luftoi deri në fund, ndërsa mundi në sfidën e javës së 36 Kastriotin me rezultatin 3-0 në shtëpi.

Takimi u zhbllokua në minutën e 28 pas autogolit të Salit. Më pas Ujka realizoi në të 71 dhe në shtesë. Kampionët e Shqipërisë, do të luajnë në kualifikueset e turit të parë të Ligës së Kampioneve, ndërsa Tirana, Vllaznia dhe Egnatia do të luajnë në turin e parë në kualifikueset e Ligës së Konferencës.

