Pushimi i kampionatit duket se ka ardhur në momentin më të përshtatshëm për Vllazninë, duke u dhënë shkodranëve mundësinë për të lënë pas një periudhë me rezultate të luhatshme.
Kuqeblutë vijnë në këtë ndalesë nga një sukses 1-0 përballë Elbasanit në stadiumin “Loro Boriçi”, një fitore që i largoi ata nga fundi i tabelës së klasifikimit. Tre pikët me peshë u siguruan falë golit të shënuar nga sulmuesi Uldedaj, në një sfidë ku rëndësi parësore kishte rikthimi te fitorja sesa loja e bukur.
Pavarësisht këtij triumfi, skuadra shkodrane ende nuk ka gjetur stabilitetin e kërkuar, duke shfaqur gabime të përsëritura gjatë javëve të para të kampionatit. Për këtë arsye, ditët e pauzës së kombëtareve do t’i shërbejnë stafit teknik për të bërë një kolaudim të plotë të gjendjes fizike dhe taktike të ekipit.
Trajneri Laszlo do të ketë hapësirën e nevojshme për të punuar thellësisht me grupin, për të korrigjuar defektet e evidentuara dhe për të qartësuar alternativat e formacionit për vazhdimin e sezonit.
Synimi kryesor i drejtuesve është që me rinisjen e garës të shmangen luhatjet e fillim-sezonit dhe të sigurohet një vazhdimësi pozitive si në lojë ashtu edhe në rezultate.
/tvklan.al