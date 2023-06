Vllaznia-Hajvalia në Champions, një derbi shqiptar në turin e parë të turneut të femrave

00:00 01/07/2023

Ndeshja e parë e Vllaznisë në kualifikueset e Champions League së femrave do të jetë një derbi. Skuadra shkodrane që është kampion dhe fituese e Kupës së Shqipërisë do të luajë me Hajvalinë, kampione e Kosovës.

Të dy ekipet janë pjesë e Grupit 7 ku përballja tjetër gjysmëfinale është mes islandezes Valur dhe skuadrës turke Fomget. Ndeshjet e raundit të parë do të luhen nga 6 deri më 9 shtator.

Vllaznia synon të jetë edhe këtë sezon në grupet e Champions League për të dytin sezon radhazi. Në të kaluarin pati debutimin ku luajti me Chelsea, Paris Saint-Germain dhe Real Madrid. Ekipi Shkodran pati vetëm humbje, realizoi 1 gol dhe pësoi 19 gola.

Tv Klan