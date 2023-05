Vllaznia ‘makthi’ i Partizanit

23:35 20/05/2023

Sedloski: Marrim pikë të plota dhe shpresojmë Europën

Vllaznia kërkon të vazhdojë ecurinë pozitive në javët e fundit në Superligën Shqiptare edhe përballë Partizanit. Pas fitores me Teutën, shkodranët synojnë një tjetër 3 pikësh për t’iu afruar akoma dhe më shumë me zonën Europiane.

“Partizani është një kundërshtar i fortë, por ne kemi qëllimet tona. Nuk mund të ndërmarr ndonjë vendim për skuadrën pasi ne luajmë çdo tre ditë. Në këtë situatë është e vështirë, por duhet ta kenë parasysh të gjithë lojtarët që ndeshja luhet për 95 minuta dhe duhet të japin maksimumin nga vetja dhe mendoj se këtë do të bëjmë.”

Kuqeblutë kanë qënë një rival i fortë për “të kuqtë” në këtë sezon, pasi i eliminuan nga Kupa e Shqipërisë. Një sukses që Vllaznia kërkon ta përsëris edhe në takimin e “Arenës së demave”.

“Ne jemi të përgatitur për ndeshjen ndaj Partizanit. Kjo gjithsesi do të varet edhe nga mënyra se si do të luajë kundërshtari, por ne do të shohim vetëm paraqitjen tonë. Është herët të flasësh për rezultatin, por çdo pikë është e rëndësishme. Ne duhet të mbledhim forcat tona dhe të japim maksimumin për të arritur objektivin tonë final.”

Në pesë takimet e këtij sezoni, Vllaznia dhe Partizani janë në baraspeshë totale, me dy fitore secila dhe një barazim.

