Vllaznia me ambicie për titullin

21:00 23/06/2022

Mbrojtësi Shehi beson tek suksesi në Europë

Dajan Shehi vendosi të kthehej te Vllaznia aty ku vitin e kaluar mori Kupën e Shqipërisë. Synimet mbeten sërish për trofe, ashtu siç thotë në një intervistë për faqen zyrtare të kuqebluve.

“Boshti i ekipit është dhe do të ketë edhe lëvizje. Kam shumë besim që me trajnerin dhe të tjerët do të bëjmë maksimunin që të jemi në majë.”

Synimi i parë për mbrojtësin është paraqitja e mirë në kupat e Europës ku Vllaznia do të luajë në turin e dytë me Universitatea Craiova.

“Është një skuadër e fortë dhe me buxhet të lartë. Ne do të japim maksimumin që të dalim me kokën lart.”

Te Vllaznia ende nuk është mbyllur merkato, ndërsa pritet që faza përgatitore para ndeshjeve në Europë të zhvillohet në Austri.

